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Главная Одесса Море в Одессе прогреется до +23: прогноз на 15 августа

Море в Одессе прогреется до +23: прогноз на 15 августа

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Дата публикации 14 августа 2026 18:51
Погода в Одессе 15 августа: температура моря и воздуха
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

15 августа в Одессе можно планировать отдых у моря. Температура воды составит 22–23 °С, а воздух днём прогреется до 27 °С. В области будет до 30 °С. Осадков не ожидается, ветер северо-восточный, 5–10 м/с. При этом сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Прогноз в области

В Одесской области 15 августа ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит 14-19 °С, местами она может опускаться до 10 °С. Днем воздух прогреется до 25-30 °С. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Прогноз в Одессе

В Одессе также прогнозируют переменную облачность и сухую погоду. Ветер будет северо-восточным, 5-10 м/с. Ночью температура составит 17-19 °С, а днем — 25-27 °С. Температура морской воды будет держаться на уровне 22-23 °С. Таким образом, условия для отдыха у моря останутся комфортными.

Пожарная опасность

На 15 августа в области прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности. При таких погодных условиях при наличии источника возгорания в экосистемах может быстро возникнуть и распространиться пожар. По данным синоптиков, чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Любашевке, Раздельной, Сербце, Черноморске, Белгороде-Днестровском, Сарате, Болграде, Измаиле и Вилково. В Затишье прогнозируют длительную чрезвычайную пожарную опасность. В Одессе уровень опасности будет высоким.

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погода Одесса Черное море Одесская область прогноз погоды температура воздуха
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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