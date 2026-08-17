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Главная Одесса Транзит по объездной дороге Одессы теперь разрешен круглосуточно

Транзит по объездной дороге Одессы теперь разрешен круглосуточно

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Дата публикации 17 августа 2026 19:55
В Одесской области отменили комендантский час для транзита к границе
Автомобили в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области принято решение изменить ограничения комендантского часа для транзитного движения транспорта. Отныне он не будет действовать для всех видов транспорта. Речь идет об участке от Киевской трассы через объездную дорогу Одессы в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

В Одесской области упростили транзит к границе

Одесская ОВА сняла ограничения комендантского часа для транзитного движения транспорта в обоих направлениях по дорогам государственного значения от Киевской трассы по объездной дороге Одессы в сторону пунктов международного пропуска:

  • "Паланка";
  • "Старокозаче";
  • "Орловка";
  • "Рени".
На Одещині спростили транзит до кордону, скасувавши коменданстьку годину
Транзит к границе. Фото: t.me/odeskaODA

"Прежде всего, это важное решение для людей, которые пересекают границу с Молдовой и Румынией в обоих направлениях. Они смогут быстрее добираться до пунктов пропуска и меньше времени проводить в дороге", — добавил Кипер.

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Пост Кипера. Фото: скриншот

Одесса — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей, в Одессе и области 18 августа ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. При этом температура воды в море останется теплой.

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А офицер ВСУ Денис Ярославский рассказывал, что эта зима может стать для Одессы более сложной, чем предыдущая, из-за риска новых атак России на энергетическую инфраструктуру. В случае масштабных повреждений город может столкнуться с длительными перебоями.

Одесса комендантский час Одесская область Олег Кипер транзит
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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