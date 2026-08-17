Вывоз мусора в Одессе в сентябре 2026 года: тарифы по районам

Вывоз мусора в Одессе в сентябре: тарифы по районам города
В сентябре одесситы продолжат платить за вывоз бытовых отходов. Единого тарифа для всего города нет: стоимость зависит от компании, обслуживающей конкретную территорию, а также от того, проживает ли человек в многоквартирном или частном доме.
Новини.LIVE выяснили, какие тарифы действуют в Одессе и сколько составит плата за одного жителя.
Сколько стоит вывоз мусора в Одессе
Одессу обслуживают несколько операторов, поэтому в платежках горожан можно увидеть разные суммы. Для жителей многоквартирных домов ежемесячная плата составляет примерно 34–35,5 грн с человека. Расценки операторов следующие:
- "Эко-Ренессанс" — 35,49 грн с человека в месяц;
- "ТВ-Серрус" — около 34,80 грн;
- "Одескомтранс" — около 34,13 грн;
- "Клиар-Сити" — около 33,99 грн.
Таким образом, для семьи из трех зарегистрированных жильцов вывоз мусора обойдется примерно в 102-106 грн в месяц, в зависимости от оператора.
В частном секторе платят больше
Для жителей частных домов суммы заметно выше. Здесь ежемесячная плата составляет 58,68–61,26 грн с одного человека.
- Самая высокая сумма установлена в "Эко-Ренессанс" — 61,26 грн.
- В "ТВ-Серрус" услуга стоит 60,07 грн.
- В "Одескомтрансе" — 58,89 грн.
- В "Клиар-Сити" — 58,68 грн.
То есть семья из тр-х человек в частном доме может платить за эту услугу уже 176-184 грн ежемесячно.
Разница между квартирами и частными домовладениями связана, в частности, с нормами накопления отходов и особенностями их сбора. В частном секторе мусоровозам приходится обслуживать разбросанные домовладения, что также влияет на расходы перевозчика.
Кто вывозит мусор в Одессе
Оператор зависит от района проживания. В частности, Пересыпской район обслуживает "Эко-Ренессанс", в Приморском работает "ТВ-Серрус", в Киевском — "Клиар-Сити", а в Хаджибейском услуги предоставляет коммунальное предприятие "Одескоммунтранс".
Именно поэтому две семьи с одинаковым количеством человек, но из разных районов Одессы, могут получать разные начисления за вывоз бытовых отходов.
Другие тарифы на коммунальные услуги
Новини.LIVEсообщали, что с 1 сентября тариф на электроэнергию для жителей Одессы не изменится. Бытовые потребители продолжат платить по действующим расценкам, а владельцы двухзонных счетчиков ночью смогут пользоваться электроэнергией вдвое дешевле. Такжецена на газ для одесситовне изменится. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины" будут платить 7,96 грн за кубометр.
В то же время, как ранее писали Новини.LIVE, в городеутвердили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Речь идет о применении цен, установленных для "Инфоксводоканала" постановлением НКРЭКП. При этом льготы и право на субсидию останутся без изменений.