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Головна Одеса Вивіз сміття в Одесі у вересні: тарифи по районах міста

Вивіз сміття в Одесі у вересні: тарифи по районах міста

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 16:45
Вивіз сміття в Одесі у вересні 2026: тарифи по районах
Сміттєві баки. Фото: Новини.LIVE

У вересні одесити продовжать сплачувати за вивезення побутових відходів. Єдиного тарифу для всього міста немає: вартість залежить від компанії, яка обслуговує конкретну територію, а також від того, чи живе людина у багатоквартирному чи приватному будинку.

Новини.LIVE з'ясували, які тарифи діють в Одесі та скільки становитиме плата за одного мешканця.

Скільки коштує вивіз сміття в Одесі

Одесу обслуговують кілька операторів, тому в платіжках містян можна побачити різні суми. Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячна плата становить приблизно 34–35,5 грн з однієї людини. Розцінки операторів такі:

  • "Еко-Ренесанс" — 35,49 грн з людини на місяць;
  • "ТВ-Серрус" — близько 34,80 грн;
  • "Одескомунтранс" — близько 34,13 грн;
  • "Кліар-Сіті" — близько 33,99 грн.

Таким чином, для родини з трьох зареєстрованих мешканців вивезення сміття обійдеться приблизно у 102-106 грн на місяць, залежно від оператора.

У приватному секторі платять більше

Для мешканців приватних будинків суми помітно вищі. Тут щомісячна плата перебуває в межах 58,68 — 61,26 грн з однієї людини.

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  • Найбільша сума встановлена в "Еко-Ренесанс" — 61,26 грн.
  • У "ТВ-Серрус" послуга коштує 60,07 грн.
  • В "Одескомунтрансі" — 58,89 грн.
  • В "Кліар-Сіті" — 58,68 грн.

Тобто родина з трьох осіб у приватному будинку може сплачувати за цю послугу вже 176-184 грн щомісяця.

Різниця між квартирами та приватними домоволодіннями пов'язана, зокрема, з нормами накопичення відходів та особливостями їх збирання. У приватному секторі сміттєвозам доводиться обслуговувати розосереджені домоволодіння, що також впливає на витрати перевізника.

Хто вивозить сміття в Одесі

Оператор залежить від території проживання. Зокрема, Пересипський район обслуговує "Еко-Ренесанс", у Приморському працює "ТВ-Серрус", у Київському — "Кліар-Сіті", а в Хаджибейському послуги надає комунальне підприємство "Одескомунтранс".

Саме тому дві родини з однаковою кількістю людей, але з різних районів Одеси, можуть отримувати різні нарахування за вивезення побутових відходів.

Інші тарифи на комунальні послуги

Новини.LIVE повідомляли, що з 1 вересня тариф на електроенергію для жителів Одеси не зміниться. Побутові споживачі продовжать платити за чинними розцінками, а власники двозонних лічильників уночі можуть користуватися електроенергією вдвічі дешевше. Також ціна газу для одеситів не зміниться. Клієнти ГК "Нафтогаз України" платитимуть 7,96 грн за кубометр.

Водночас, як раніше писали Новини.LIVE у місті затвердили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Йдеться про застосування цін, встановлених для "Інфоксводоканалу" постановою НКРЕКП. При цьому пільги та право на субсидію залишаться без змін.

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Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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