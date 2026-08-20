Массированная атака на Одесчину 20 августа: последствия удара РФ

Пожарные тушат пожар, возникший в результате российской атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 20 августа российские войска вновь нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре на юге Одесской области. В нескольких населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением. В результате атаки также загорелись прицепы грузовиков с продуктами. Кроме этого падение ударных дронов зафиксировали в соседней Молдове и Румунии, а также под обстрелом оказался контрольно-пропускной пункт на границе..

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Пожар в прицепе грузового автомобиля после российской атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Проблемы с электроэнергией

По данным Олега Кипера, из-за российской атаки проблемы с электроснабжением возникли сразу в нескольких населенных пунктах. По состоянию на утро 20 августа без света оставались около 13 тысяч абонентов. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

"Этой ночью россияне вновь массированно атаковали юг Одесской области. Целью врага стала гражданская инфраструктура", — сообщил Олег Кипер.

Поврежденные огнем грузовые прицепы после массированной атаки РФ. Фото: Одесская ОВА

Горели грузовики с продуктами

Еще на одном участке в результате удара загорелись два прицепа грузовых автомобилей, которыми перевозили продукты питания. Спасатели оперативно потушили огонь. К ликвидации последствий атаки были привлечены восемь спасателей и две единицы пожарной техники. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

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"Возникшие пожары на данный момент полностью ликвидированы. К счастью, пострадавших нет. На местах происшествий продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", — отметил глава ОВА.

Спасатели тушат охваченные огнем прицепы грузовиков после российского удара по Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Обстрел КПП на Одесчине

В то же время, согласно утреннему сообщению Президента Украины, под атакой в Одесской области оказался и один из контрольно-пропускных пунктов на границе с Молдовой. О каком именно КПП идет речь, Владимир Зеленский не уточнил.

"В Одесской области враг атаковал с помощью дронов пункт пропуска на границе с Молдовой", — написал он.

Российские дроны залетели в Румынию и Молдову

Во время ночной атаки на юг Одесской области российские беспилотники нарушили воздушное пространство сразу двух соседних стран. В Молдове в 03:16 зафиксировали дрон, предположительно Shahed-136 (Geran-2), который залетел со стороны села Котловина Ренийской общины, пролетел в направлении Этулии и через шесть минут вернулся в Украину. В Румынии дрон пересек границу в 03:21 вблизи Галаца и упал примерно в четырех километрах от населенного пункта Гринду в уезде Тулча. После падения возник пожар, который потух сам по себе, пострадавших и разрушений нет. Из-за воздушной угрозы Румыния подняла в воздух два истребителя F-18 и вертолет IAR-330 SOCAT, а жителям опасного района разослали уведомления RO-Alert.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что днем 16 августа российские войска применили ударные реактивные беспилотники против гражданской инфраструктуры Одесского района. Во время первой атаки удар пришёлся по торговому центру. Был частично разрушен его второй этаж и повреждено почтовое отделение. Менее чем через час российские войска повторно нанесли удар дронами по Одесскому району. На этот раз под удар попала жилая застройка. Частично разрушен двухэтажный жилой дом.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 17 августа российские войска атаковали Измаильский район Одесской области. Целью удара были портовая инфраструктура и гражданское судно.