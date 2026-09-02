Массированная атака на Одессу 2 сентября: повреждены 24-этажное здание и две школы

Разрушения во дворе в результате атаки. Фото: Сергей Лысак

Российские войска подвергли Одессу массированному обстрелу в ночь на 2 сентября. Известно, что в результате этих атак там была повреждена 24-этажная здание, в результате чего были разрушены квартиры на нескольких этажах, выбиты окна в соседних домах и повреждены автомобили. Известно о восьми пострадавших, включая ребенка. В районах поражения развернуты пункты помощи и ведется экстренное восстановление электроснабжения.

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

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Последствия российской атаки на Одессу 2 сентября

Согласно официальному сообщению начальника Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области, среди восьми пострадавших оказался один ребенок. Двоих пострадавших медики доставили в стационар, остальным оказали помощь без госпитализации.

Последствия взрывной волны. Фото: Сергей Лысак

Попадание привело к масштабным повреждениям жилого сектора и гражданских объектов. В эпицентре оказалось 24-этажное жилое здание, где взрывной волной были уничтожены квартиры на нескольких этажах.

Разрушения во дворе жилого дома. Фото: Сергей Лысак

В расположенных рядом зданиях выбило оконные стекла, обломками разнесло припаркованные автомобили. Помимо частного имущества, вражеский удар пришелся на инфраструктурные объекты. Повреждениям подверглись два учебных заведения, а также ряд офисных зданий.

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Разрушения в комнате. Фото: Сергей Лысак

Масштабы ущерба специалисты сейчас оценивают одновременно в нескольких городских районах. Непосредственно на местах попаданий сосредоточились оперативные и коммунальные службы, которые расчищают завалы и помогают жителям.

Выбитые двери и разгромленное помещение. Фото: Сергей Лысак

Аварийные бригады энергетиков в ускоренном режиме восстанавливают обесточенные линии электропередачи, пострадавшие от обстрела. Для людей, чье жилье повреждено, развернули специальные оперативные штабы, куда пострадавшие одесситы могут обратиться за помощью и консультацией.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в ночь на 1 сентября россияне массированно обстреляли Одессу и область ракетами и дронами. Основной удар пришелся на гражданские объекты. В частности, серьезных повреждений получила Одесская ТЭЦ. На местах попаданий до сих пор продолжаются ремонтные работы.

Российские войска постоянно наносят удары по региону с помощью различного оружия, пытаясь не только запугать людей, но и парализовать работу одесских портов. Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что россияне регулярно запускают средства поражения из акватории Черного моря, поэтому Украине приходится постоянно усиливать оборону всего прибрежного направления.