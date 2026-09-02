Масована атака на Одесу 2 вересня: пошкоджено 24-поверхівку та дві школи

Руйнування в дворі від атаки. Фото: Сергій Лисак

Російські війська масовано атакували Одесу у ніч проти 2 вересня. Відомо, що внаслідок цих атак там пошкоджено 24-поверхівку зі знищенням квартир на кількох ярусах, вибито шибки в сусідніх оселях і побиті авто. Відомо про вісьмох постраждалих, включно з дитиною. У районах ураження розгорнули пункти допомоги та екстрено лагодять електропостачання.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

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Наслідки російської атаки по Одесі 2 вересня

За офіційним повідомленням начальника Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області, серед вісьмох травмованих виявилася одна дитина. Двох потерпілих медики доправили до стаціонару, решті допомогу надали без госпіталізації.

Наслідки від вибухової хвилі. Фото: Сергій Лисак

Влучання спричинило масштабні ушкодження житлового сектору та цивільних об'єктів. В епіцентрі опинилася 24-поверхова житлова споруда, де вибуховою силою знищено оселі на кількох поверхах.

Руйнування у дворі житлового будинку. Фото: Сергій Лисак

У розташованих поруч будівлях повибивало віконні шибки, уламками потрощило припарковані автівки. Окрім приватного майна, ворожий удар припав на інфраструктурні об'єкти. Руйнувань зазнали два навчальні заклади, а також низка офісних споруд.

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Руйнування в кімнаті. Фото: Сергій Лисак

Масштаби збитків фахівці зараз оцінюють одночасно у кількох міських районах. Безпосередньо на місцях прильотів зосередилися оперативні та комунальні служби, які розчищають завали та допомагають мешканцям.

Вибиті двері та потрощене приміщення. Фото: Сергій Лисак

Аварійні бригади енергетиків у прискореному режимі відновлюють знеструмлені лінії електропостачання, що постраждали від обстрілу. Для людей, чиє житло пошкоджене, розгорнули спеціальні оперативні штаби, куди постраждалі одесити можуть звернутися по допомогу та консультації.

Новини.LIVE інформували раніше, що у ніч на 1 вересня росіяни масовано накрили Одесу та область ракетами й дронами. Основний удар припав на цивільні об'єкти. Зокрема серйозних пошкоджень зазнала Одеська ТЕЦ. На місцях влучань досі тривають ремонтні роботи.

Російські війська постійно б'ють по регіону з різної зброї, намагаючись не лише залякати людей, а й паралізувати роботу одеських портів. речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що росіяни регулярно запускають засоби ураження з акваторії Чорного моря, тому Україні доводиться постійно посилювати оборону всього прибережного напрямку.