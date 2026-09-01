Нічна атака РФ на Одесу: пошкоджено Одеську ТЕЦ після удару

Труби теплопостачання. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У ніч на 1 вересня РФ масовано атакувала Одесу та область ракетами й дронами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є пошкодження. Зокрема, пошкоджено Одеську ТЕЦ. Атака спричинила наслідки для цивільних об’єктів міста та області. Інформацію уточнюють відповідні служби. Відомо, що роботи на об’єктах тривають.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нафтогаз.

Реклама

Повідомлення про атаку. Фото: скриншот із Telegram

Пошкоджене обладнання

Росія атакувала Одеську ТЕЦ Групи Нафтогаз ракетами та ударними дронами. Унаслідок атаки пошкоджено частину основного та допоміжного обладнання теплоелектроцентралі. Наразі на об’єкті триває розбір завалів. Після завершення цих робіт фахівці проведуть повну оцінку стану ТЕЦ. Також визначатимуть масштаби пошкоджень і наслідки російського удару.

У Групі Нафтогаз зазначили, що координують подальші дії з відповідальними службами та місцевою владою.

Атака на Одещину

Унаслідок нічної атаки на Одещину пошкоджено житлові будинки, будівлю швейного цеху та портову інфраструктуру. В Одеському районі в одному з будинків виникла пожежа. Одна людина постраждала. Також російські війська атакували міжнародний пункт пропуску "Орлівка" для поромного сполучення з Румунією. На території пункту пропуску спалахнула пожежа.

Читайте також:

До ліквідації наслідків ударів залучили понад 100 рятувальників. Працівники ДСНС локалізували займання та продовжують працювати на місцях атаки.

Тариф на тепло в Одесі

Минулого року мешканці Одеси сплачували за тепло близько 1813 гривень за 1 Гкал. Для будинків без загальнобудинкового лічильника нарахування становили близько 30,7 гривні за квадратний метр опалювальної площі.

Станом на зараз про підвищення тарифу на опалення для населення в Одесі не повідомляли. Тож, якщо вартість послуги не переглянуть, у травні 2026 року одесити, ймовірно, платитимуть за теплопостачання за торішнім тарифом — близько 1813 гривень за 1 Гкал. Фактична сума в платіжці залежатиме від обсягів споживання та наявності будинкового лічильника.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 22 серпня російські війська під час масованої атаки завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Значних пошкоджень зазнали кілька об'єктів ДТЕК. Через наслідки обстрілу є перебої в роботі критичної інфраструктури. Деякі райони наразі й без води.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська завдали удару по терміналу "Нової пошти" на Одещині. Через влучання будівля зазнала часткового руйнування, після чого спалахнула пожежа. Вогонь уже загасили. За попередніми даними, люди не постраждали.