Удар по терміналу «Нової пошти» на Одещині: деталі

Наслідки удару по Новій пошті. Фото: Новини.LIVE

Російські війська завдали удару по терміналу "Нової пошти" на Одещині. Через влучання будівля зазнала часткового руйнування, після чого спалахнула пожежа. Вогонь уже загасили. За попередніми даними, люди не постраждали.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та зафільмували наслідки.

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Наслідки удару

Унаслідок російської атаки на Одещині пошкоджено термінал "Нової пошти". Від влучання частина будівлі зруйнувалася, після чого там виникла пожежа.

Контейнери біля пошкодженого відділення. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники оперативно прибули на місце. Наразі пожежу повністю ліквідовано. Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.

Люди біля терміналу. Фото: Новини.LIVE

Уламки після атаки. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці біля Нової пошти. Фото: Новини.LIVE

Робота екстрених служб

До ліквідації займання залучили понад 30 вогнеборців. На місці продовжують працювати відповідні служби. Інші подробиці щодо наслідків удару уточнюються.

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Згорілий контейнер. Фото: Новини.LIVE

Діра в будівлі. Фото: Новини.LIVE

Наслідки пожежі. Фото: Новини.LIVE

Атаки на Одещину

Упродовж ночі 31 серпня в Одеському районі тричі оголошували повітряну тривогу. Перша тривала з 00:08 до 00:25. У цей час Повітряні Сили ЗС України попередили про реактивний БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей, який рухався на північний захід.

Друга тривога тривала з 03:27 до 03:56. Військові повідомляли про рух реактивних безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району.

Втретє сирени лунали з 04:33 до 05:10. О 04:33 Повітряні Сили повідомили про реактивний БпЛА, який прямував з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Ще одну тривогу в Одеському районі оголосили вранці — з 08:09 до 08:18. О 08:10 військові попередили, що з Миколаївщини в напрямку Одещини летить реактивний безпілотник.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вночі 30 серпня атакували Одеську область. Під ударом опинилися складські приміщення, де зберігали продукти харчування для населення. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей. На місці виникла масштабна пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Також Новини.LIVE писали, що Одещина, як і Київ та інші регіони України, продовжує жити під загрозою тривалих повітряних атак. Росіяни застосовують різні засоби ураження та намагаються виснажити українську ППО. Водночас метою ворога є не лише руйнування інфраструктури, а й постійний психологічний тиск на людей.