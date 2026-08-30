Атака на Одещину 30 серпня: постраждали щонайменше троє людей

Рятувальник на місці влучання. Фото: ДСНС в Одеській області

Російські війська вночі 30 серпня атакували Одеську область. Під ударом опинилися складські приміщення, де зберігали продукти харчування для населення. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей. На місці виникла масштабна пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки нічної атаки на Одещину

За словами Олега Кіпера, російські війська вночі завдали удару по складських приміщеннях. Там зберігалися продукти харчування, призначені для населення. Унаслідок ворожої атаки відомо щонайменше про трьох постраждалих. Їм надають необхідну допомогу.

"На жаль, щонайменше троє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Одещині. Вночі росіяни цинічно атакували складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення", — повідомив Олег Кіпер.

Пожежні рукави та осередок займання всередині складського приміщення після нічного удару РФ по Одеській області. Фото: ДСНС Одещини



Підрозділи ДСНС ліквідовують масштабну пожежу у складських приміщеннях, які вночі атакували російські війська. Фото: ДСНС Одещини

Наслідки пожежі у складському приміщенні після російської атаки. На місці працювали рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Одещини

Після удару на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Рятувальникам вдалося її ліквідувати.

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"Масштабну пожежу, що виникла, вже ліквідовано рятувальниками. На місці удару працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються. Постраждалим надається вся необхідна допомога", — додав очільник ОВА.

Наразі на місці продовжують працювати відповідні служби. Остаточні наслідки російської атаки встановлюють.

Рятувальник працює на автодрабині під час ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок нічної російської атаки на Одещину. Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС обстежують дах складського приміщення після нічного російського удару по Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальник ліквідовує займання всередині складського приміщення, яке зазнало пошкоджень внаслідок російської атаки. Фото: ДСНС Одещини

Раніше Новини.LIVE писали, що в ніч проти 27 серпня російські війська понад сім годин атакували Одещину ракетами та безпілотниками. В Одесі найбільших пошкоджень зазнала 16-поверхівка, у яку сталося влучання. Було пошкоджено верхній поверх, балкони та вікна, а біля будинку — автомобілі. Також внаслідок атаки постраждали навчальний заклад та об'єкт критичної інфраструктури. Загиблих і поранених не було.

Співробітник ДСНС за допомогою спеціального обладнання розрізає пошкоджені конструкції під час ліквідації наслідків атаки. Фото: ДСНС Одещини

Також Новини.LIVE повідомляли, що 29 серпня росіяни завдали чергового удару по півдню Одеської області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Вогонь охопив вантажні автомобілі із зерном та суху траву, а для ліквідації пожеж залучили рятувальників і місцеву пожежну команду.