Атака на Одесчину 30 августа: пострадали минимум три человека

На Одесчине Россия уничтожила склады с продуктами: есть пострадавшие
Российские войска ночью 30 августа атаковали Одесскую область. Под ударом оказались складские помещения, где хранились продукты питания для населения. В результате атаки пострадали как минимум трое человек. На месте возник крупный пожар, который спасатели уже потушили.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, сообщает Новини.LIVE.
Последствия ночной атаки на Одесчину
По словам Олега Кипера, российские войска ночью нанесли удар по складским помещениям. Там хранились продукты питания, предназначенные для населения. В результате вражеской атаки известно как минимум о трех пострадавших. Им оказывается необходимая помощь.
"К сожалению, по меньшей мере трое человек пострадали в результате вражеского удара по Одесской области. Ночью россияне цинично атаковали складские помещения, где хранились продукты питания для населения", — сообщил Олег Кипер.
После удара на объекте вспыхнул масштабный пожар. Спасателям удалось его ликвидировать.
"Возникший масштабный пожар уже ликвидирован спасателями. На месте удара работают соответствующие службы. Последствия атаки уточняются. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — добавил глава ОГА.
В настоящее время на месте продолжают работать соответствующие службы. Окончательные последствия российской атаки устанавливаются.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 27 августа российские войска более семи часов атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками. В Одессе наибольшие повреждения получило 16-этажное здание, в которое попал снаряд. Были повреждены верхний этаж, балконы и окна, а возле дома — автомобили. Также в результате атаки пострадали учебное заведение и объект критической инфраструктуры. Погибших и раненых не было.
Также Новини.LIVE сообщали, что 29 августа россияне нанесли очередной удар по югу Одесской области. В результате атаки один человек погиб, еще трое получили ранения. Огонь охватил грузовые автомобили с зерном и сухую траву, а для ликвидации пожаров были привлечены спасатели и местная пожарная команда.