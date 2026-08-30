Атака на Одесчину 30 августа: пострадали минимум три человека

Спасатель на месте происшествия. Фото: ГСЧС в Одесской области

Российские войска ночью 30 августа атаковали Одесскую область. Под ударом оказались складские помещения, где хранились продукты питания для населения. В результате атаки пострадали как минимум трое человек. На месте возник крупный пожар, который спасатели уже потушили.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, сообщает Новини.LIVE.

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Последствия ночной атаки на Одесчину

По словам Олега Кипера, российские войска ночью нанесли удар по складским помещениям. Там хранились продукты питания, предназначенные для населения. В результате вражеской атаки известно как минимум о трех пострадавших. Им оказывается необходимая помощь.

"К сожалению, по меньшей мере трое человек пострадали в результате вражеского удара по Одесской области. Ночью россияне цинично атаковали складские помещения, где хранились продукты питания для населения", — сообщил Олег Кипер.

Пожарные рукава и очаг возгорания внутри складского помещения после ночного удара РФ по Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Подразделения ГСЧС ликвидируют масштабный пожар в складских помещениях, которые ночью атаковали российские войска. Фото: ГСЧС Одесской области

Последствия пожара в складском помещении после российской атаки. На месте работали спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Одесской области

После удара на объекте вспыхнул масштабный пожар. Спасателям удалось его ликвидировать.

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"Возникший масштабный пожар уже ликвидирован спасателями. На месте удара работают соответствующие службы. Последствия атаки уточняются. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — добавил глава ОГА.

В настоящее время на месте продолжают работать соответствующие службы. Окончательные последствия российской атаки устанавливаются.

Спасатель работает на автолестнице во время ликвидации пожара, возникшего в результате ночной российской атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС

Сотрудники ГСЧС осматривают крышу складского помещения после ночного российского удара по Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатель ликвидирует возгорание внутри складского помещения, которое получило повреждения в результате российской атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 27 августа российские войска более семи часов атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками. В Одессе наибольшие повреждения получило 16-этажное здание, в которое попал снаряд. Были повреждены верхний этаж, балконы и окна, а возле дома — автомобили. Также в результате атаки пострадали учебное заведение и объект критической инфраструктуры. Погибших и раненых не было.

Сотрудник ГСЧС с помощью специального оборудования разрезает поврежденные конструкции во время ликвидации последствий атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Также Новини.LIVE сообщали, что 29 августа россияне нанесли очередной удар по югу Одесской области. В результате атаки один человек погиб, еще трое получили ранения. Огонь охватил грузовые автомобили с зерном и сухую траву, а для ликвидации пожаров были привлечены спасатели и местная пожарная команда.