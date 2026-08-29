Атака на Одещину 29 серпня: в Ізмаїльському районі є загиблий

Наслідки атаки на Одещину. Фото: Ізмаїльська РДА

У ніч проти 29 серпня Одещина знову була під атакою російських окупантів. В Ізмаїльському районі пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури, одна людина загинула, також є постраждалі. На місці працюють силовики та медики, потерпілим уже надали необхідну допомогу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на оперативний штаб Ізмаїльської РДА.

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Наслідки атаки на Ізмаїльський район

За даними районної адміністрації, ворог атакував Ізмаїльський район уночі. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали об'єкти транспортної інфраструктури.

"Є постраждалі. На жаль, є загиблий. Постраждалим надана необхідна допомога. На місці працюють представники силових структур та медичні працівники", — йдеться у повідомленні.

Кількість постраждалих та характер їхніх травм наразі не уточнюються. Також поки немає детальної інформації про масштаби пошкоджень транспортної інфраструктури.

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Як минула ніч на Одещині

Уночі ворожі ударні безпілотники заходили з боку Чорного моря кількома групами та атакували у дві хвилі. Частина дронів рухалася через район Тузлів і Сергіївки у напрямку півдня області та сусідніх країн. Під час повітряної тривоги вибухи чули в Ізмаїлі.

Під ранок для Одещини виникла вже ракетна загроза. Повідомлялося про пуск ракети типу "Онікс" із тимчасово окупованого Криму в напрямку Чорноморська. Після цього в області ще раз оголошували повітряну тривогу.

Раніше Новини.LIVE писали, що в ніч на 27 серпня Одещина понад сім годин перебувала під масованою атакою Росії. Ворог бив ракетами та безпілотниками. Найбільше в місті постраждав 16-поверховий будинок, у дах якого сталося влучання. Внаслідок атаки пошкоджено останній поверх, балкони та скління, а поруч з будинком постраждали автомобілі. Крім того, було пошкоджено навчальний заклад та критичну інфраструктуру. Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські війська тричі за останні два тижні атакували прикордонний перехід між Україною та Молдовою. Йдеться про пункт пропуску "Виноградівка — Вулканешти" на Одещині. Це системні спроби РФ порушити транспортне сполучення між двома країнами та дестабілізувати регіон.