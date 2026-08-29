Атака на Одесчину 29 августа: в Измаильском районе есть погибший

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Измаильская РГА

В ночь на 29 августа Одесская область вновь подверглась атаке российских оккупантов. В Измаильском районе повреждены объекты транспортной инфраструктуры, один человек погиб, также есть пострадавшие. На месте работают силовики и медики, пострадавшим уже оказана необходимая помощь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на оперативный штаб Измаильской РГА.

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Последствия атаки на Измаильский район

По данным районной администрации, враг атаковал Измаильский район ночью. В результате ударов были повреждены объекты транспортной инфраструктуры.

"Есть пострадавшие. К сожалению, есть погибший. Пострадавшим оказана необходимая помощь. На месте работают представители силовых структур и медицинские работники", — говорится в сообщении.

Число пострадавших и характер их травм пока не уточняются. Также пока нет подробной информации о масштабах повреждений транспортной инфраструктуры.

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Как прошла ночь в Одесской области

Ночью вражеские ударные беспилотники приближались со стороны Черного моря несколькими группами и атаковали двумя волнами. Часть дронов двигалась через район Тузлов и Сергеевки в направлении юга области и соседних стран. Во время воздушной тревоги взрывы слышали в Измаиле.

К утру для Одесской области была уже ракетная угроза. Сообщалось о запуске ракеты типа "Оникс" из временно оккупированного Крыма в направлении Черноморска. После этого в области еще раз объявили воздушную тревогу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 27 августа Одесская область более семи часов подвергалась массированной атаке со стороны России. Враг наносил удары ракетами и беспилотниками. Больше всего в городе пострадал 16-этажный дом, в крышу которого попал снаряд. В результате атаки были повреждены последний этаж, балконы и остекление, а рядом с домом пострадали автомобили. Кроме того, были повреждены учебное заведение и критически важная инфраструктура. Информации о погибших и пострадавших пока нет

Также Новини.LIVE писали, что российские войска трижды за последние две недели атаковали пограничный переход между Украиной и Молдовой. Речь идет о пункте пропуска "Виноградовка — Вулканешты" в Одесской области. Это систематические попытки РФ нарушить транспортное сообщение между двумя странами и дестабилизировать регион.