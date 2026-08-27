Російська атака на Одесу: пошкоджені будинки та АЗС

Пошкодження багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Одещина понад сім годин перебувала під масованою атакою Росії. Ворог бив ракетами та безпілотниками по Одесі та області. Найбільше в місті постраждав 16-поверховий будинок, у дах якого сталося влучання. Внаслідок атаки пошкоджені останній поверх, балкони та скління, а поруч з будинком постраждали автомобілі.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та зафільмували наслідки атаки.

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Пошкоджена багатоповерхівка

В Одесі російський удар пошкодив 16-поверховий житловий будинок. Влучання припало в район даху. Через вибух зруйновано частину останнього поверху, пошкоджені балкони та фасад будівлі. У будинку вибило скління. Уламки та вибухова хвиля також пошкодили автомобілі, припарковані поруч.

Будинок, який постраждав від атаки. Фото: Новини.LIVE

Дах будинку. Фото: Новини.LIVE

Власник одного з пошкоджених авто Володимир розповів, що під час атаки був удома із дружиною та дітьми. За його словами, близько 4–5 години ранку він почув сильний вибух, після чого в будинку посипалося скло.

"Я був удома, спав із дружиною, з дітьми. Десь близько 4–5 години ранку почув удар, посипалося щось. Але думав, що це десь ззовні. Не зрозумів, що прилетіло саме в будинок", — розповів чоловік.

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Володимир про нічну атаку. Фото: Новини.LIVE

Вранці родина побачила наслідки атаки. За словами Володимира, у його автомобіля повністю вибило лобове скло.

"Діти встали, почали плакати. Машини теж постраждали — лобове скло вщент. Зараз боремося з наслідками цього прильоту", — сказав він.

Авто Володимира. Фото: Новини.LIVE

Інші пошкодження

Також в Одесі внаслідок атаки пошкоджена автозаправна станція. На її території виникла пожежа. Крім цього, рятувальники ліквідували займання даху гаража, сухої трави та господарських споруд.

Забиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Наслідки влучання в дах. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження зафіксували і в інших районах області. Постраждали приватний будинок із гаражем, будівля навчального закладу, гаражі, автомобілі, територія елеватора та об'єкти цивільної інфраструктури.

Коледж після атаки. Фото: ДСНС Одещини

На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та правоохоронці. Поліцейські документують наслідки російської атаки.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Ранкова атака

Під час ранкової атаки на місто була пошкоджена автомийка. Працівник розповів, що під час вибуху перебував усередині приміщення. Після удару до нього звернулися люди з автомобіля, який проїжджав поруч. Він допоміг їм викликати швидку та дочекався медиків.

"Я ховався на своїй мийці всередині. Стався дуже сильний вибух. Проїжджала біля моєї мийки машина. З неї вибігли люди, вони були легко поранені. Я запросив їх до себе на мийку. Ми викликали швидку, дочекалися. І от зараз підчищаємо наслідки, так би мовити", — розповів працівник автомийки Дмитро.

Дмитро про момент вибуху. Фото: Новини.LIVE

Автомийка після атаки. Фото: Новини.LIVE

За його словами, повітряну тривогу оголосили приблизно за десять хвилин до вибуху. Чоловік також наголосив, що в районі не було жодних військових цілей.

"Тривогу дали заздалегідь. Буквально хвилин за десять. Тут немає ніяких військових цілей, нічого. Це звичайний російський терор, як завжди", — сказав він.

Кров на підлозі. Фото: Новини.LIVE

Розбите вікно. Фото: Новини.LIVE

Руйнації на автомийці. Фото: Новини.LIVE

Допомога постраждалим

В Одесі внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджені будинки у приватному секторі та багатоповерхівка. За словами виконувача обов'язків заступника Одеського міського голови Олексія Батузова, на місці працюють міські служби, які допомагають мешканцям із першочерговими потребами та фіксують пошкодження.

"Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження у нас приватного сектору, а також багатоквартирного будинку. Наразі маємо підтверджену інформацію щодо трьох постраждалих. Вони знаходяться наразі в одній із лікарень. Містом надається вся допомога. Наразі всі служби міста працюють тут. Надається відповідна допомога на місці, в тому числі щодо першочергових заходів по пошкодженому майну", — повідомив Олексій Батузов.

Олексій Батузов про допомогу. Фото: Новини.LIVE

Руйнування на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Будинок після удару. Фото: Новини.LIVE

Уламки після атаки. Фото: Новини.LIVE

За його словами, фахівці продовжують обстежувати пошкоджені будівлі та допомагають мешканцям оговтатися після атаки. Наслідки обстрілу в місті ще уточнюють.

Комунальники прибирають наслідки. Фото: Новини.LIVE

Люди біля будинку. Фото: Новини.LIVE

Діра в стелі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вранці 24 серпня атакували Одесу та Одеський район. Унаслідок удару пошкоджені два торговельні центри "Епіцентр", в одному з них спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив 35 тисяч квадратних метрів. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 25 серпня російські війська завдали удару безпілотниками типу Shahed по міжнародному автомобільному пункту пропуску "Виноградівка", розташованому на українсько-молдовському кордоні. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру пункту.