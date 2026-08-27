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Главная Одесса Россия атаковала многоэтажный дом в Одессе: фото последствий

Россия атаковала многоэтажный дом в Одессе: фото последствий

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 11:23
Российская атака на Одессу: повреждены дома и АЗС
Повреждения многоэтажного дома. Фото: Новини.LIVE

Одесская область более семи часов подвергалась массированной атаке со стороны России. Враг наносил ракетные и беспилотные удары по Одессе и области. Больше всего в городе пострадал 16-этажный дом, в крышу которого попал снаряд. В результате атаки повреждены последний этаж, балконы и остекление, а рядом с домом пострадали автомобили.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и засняли последствия атаки.

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Повреждённое многоэтажное здание

В Одессе российский удар повредил 16-этажный жилой дом. Попадание пришлось в район крыши. В результате взрыва разрушена часть последнего этажа, повреждены балконы и фасад здания. В доме выбило стекла. Осколки и взрывная волна также повредили припаркованные рядом автомобили.

Наслідки атаки РФ на Одесу
Здание, пострадавшее от атаки. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки РФ на Одесу
Крыша дома. Фото: Новини.LIVE

Владелец одного из поврежденных автомобилей Владимир рассказал, чтово время атаки был дома с женой и детьми. По его словам, около 4–5 часов утра он услышал сильный взрыв, после чего в доме посыпалось стекло.

"Я был дома, спал с женой и детьми. Где-то около 4–5 часов утра услышал удар, что-то посыпалось. Но думал, что это где-то снаружи. Не понял, что снаряд попал именно в дом", — рассказал мужчина.

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Владимир о ночной атаке. Фото: Новини.LIVE

Утром семья увидела последствия атаки. По словам Владимира, у его автомобиля полностью выбило лобовое стекло.

"Дети проснулись, начали плакать. Машины тоже пострадали — лобовое стекло разбито вдребезги. Сейчас боремся с последствиями этого обстрела", — сказал он.

Росія атакувала Одесу та область
Автомобиль Владимира. Фото: Новини.LIVE

Другие повреждения

Также в Одессе в результате атаки повреждена автозаправочная станция. На её территории возник пожар. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание крыши гаража, сухой травы и хозяйственных построек.

РФ атакувала Одесу дронами
Разбитые окна. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки РФ на Одесу
Последствия попадания в крышу. Фото: Новини.LIVE

Повреждения зафиксировали и в других районах области. Пострадали частный дом с гаражом, здание учебного заведения, гаражи, автомобили, территория элеватора и объекты гражданской инфраструктуры.

Росія атакувала Одесу та область
Колледж после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

На местах работают спасатели, коммунальные службы и правоохранители. Полицейские документируют последствия российской атаки.

Росія атакувала Одесу та область
Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Утренняя атака

Во время утреннего нападения на город была повреждена автомойка. Работник рассказал, что во время взрыва находился внутри помещения. После удара к нему обратились люди из автомобиля, который проезжал мимо. Он помог им вызвать скорую и дождался медиков.

"Я прятался на своей мойке внутри. Произошел очень сильный взрыв. Мимо моей мойки проезжала машина. Из неё выбежали люди, они получили лёгкие ранения. Я пригласил их к себе на автомойку. Мы вызвали скорую, дождались. И вот сейчас убираем последствия, так сказать", — рассказал работник автомойки Дмитрий.

РФ атакувала Одесу дронами
Дмитрий о моменте взрыва. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки РФ на Одесу
Автомойка после атаки. Фото: Новини.LIVE

По его словам, воздушную тревогу объявили примерно за десять минут до взрыва. Мужчина также подчеркнул, что в районе не было никаких военных целей.

"Тревогу объявили заранее. Буквально за десять минут. Здесь нет никаких военных целей, ничего. Это обычный российский террор, как всегда", — сказал он.

Росія атакувала Одесу та область
Кровь на полу. Фото: Новини.LIVE
РФ атакувала Одесу дронами
Разбитое окно. Фото: Новини.LIVE
РФ атакувала Одесу дронами
Разрушения на автомойке. Фото: Новини.LIVE

Помощь пострадавшим

В Одессе в результате вражеского обстрела также повреждены дома в частном секторе и многоэтажка. По словам исполняющего обязанности заместителя мэра Одессы Алексея Батузова, на месте работают городские службы, которые помогают жителям с первоочередными нуждами и фиксируют повреждения.

"Сегодня в результате вражеского обстрела у нас повреждены дома в частном секторе, а также многоквартирный дом. На данный момент у нас есть подтвержденная информация о трех пострадавших. Они сейчас находятся в одной из больниц. Город оказывает всю необходимую помощь. В настоящее время все городские службы работают здесь. Оказывается соответствующая помощь на месте, в том числе в отношении первоочередных мер по поврежденному имуществу", — сообщил Алексей Батузов.

Наслідки атаки РФ на Одесу
Алексей Батузов о помощи. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки РФ на Одесу
Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE
Росія атакувала Одесу та область
Дом после удара. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки РФ на Одесу
Обломки после атаки. Фото: Новини.LIVE

По его словам, специалисты продолжают обследовать поврежденные здания и помогают жителям прийти в себя после атаки. Последствия обстрела в городе еще уточняются.

Росія атакувала Одесу та область
Коммунальщики устраняют последствия. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки РФ на Одесу
Люди возле дома. Фото: Новини.LIVE
Росія атакувала Одесу та область
Дыра в потолке. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска утром 24 августа атаковали Одессу и Одесский район. В результате удара повреждены два торговых центра "Эпицентр" , в одном из них вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил 35 тысяч квадратных метров. На данный момент известно о четырёх пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 25 августа российские войска нанесли удар беспилотниками типа Shahed по международному автомобильному пункту пропуска "Виноградовка", расположенному на украинско-молдавской границе. В результате атаки была повреждена инфраструктура пункта.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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