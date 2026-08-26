Сибіга заявив про третю атаку РФ на кордон з Молдовою

Один із КПП після атаки. Фото: Одеська ОВА

Російські війська втретє за останні два тижні атакували прикордонний перехід між Україною та Молдовою. Йдеться про пункт пропуску "Виноградівка — Вулканешти" на Одещині. Це системні спроби РФ порушити транспортне сполучення між двома країнами та дестабілізувати регіон.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Новини.LIVE.

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Заява Сибіги про атаки на КПП. Фото: скриншот з Х

Третя атака

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія втретє за останні два тижні атакувала прикордонний перехід між Україною та Молдовою. Йдеться про пункт пропуску "Виноградівка – Вулканешти" на Одещині.

Сибіга зазначив, що така послідовність атак свідчить про спроби Росії порушити транспортне сполучення між Україною та Молдовою.

"Вимальовується чітка закономірність: Росія цілеспрямовано намагається порушити транспортне сполучення між нашими двома країнами та дестабілізувати ситуацію в регіоні в цілому", — написав Сибіга.

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На тлі чергової атаки глава МЗС закликав міжнародну спільноту відреагувати на удари по цивільній інфраструктурі.

"Міжнародна спільнота має засудити систематичні атаки Росії на цивільні транспортні коридори та критично важливу прикордонну інфраструктуру", — наголосив міністр.

Сибіга також звернув увагу на роботу українських прикордонників і митників, які продовжують працювати в умовах постійної небезпеки. За його словами, вони потребують міжнародної солідарності та цільової підтримки від прикордонних відомств країн-партнерів, міжнародних організацій і професійних асоціацій.

Що відомо про атаки

Росія за останні два тижні тричі атакувала прикордонні переходи між Україною та Молдовою. Перший удар стався 20 серпня — тоді безпілотник атакував територію поблизу пункту пропуску на Одещині, пошкодивши вантажівки. Наступного дня під удар потрапив міжнародний пункт пропуску "Табаки". А 25 серпня російський дрон атакував КПП "Виноградівка – Вулканешти", після чого його роботу тимчасово призупинили.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 23 серпня Росія знову атакувала Одещину. Після удару спалахнув двоповерховий житловий будинок, а в самій Одесі загорілася господарська техніка. Цього разу обійшлося без загиблих та постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що роботу КПП "Виноградівка" можуть відновити за кілька днів, якщо вдасться облаштувати тимчасові конструкції. Наразі потік перенаправляють на сусідні пункти пропуску.