Сибига заявил о третьей атаке РФ на границу с Молдовой

Один из контрольно-пропускных пунктов после атаки. Фото: Одесская ОВА

Российские войска в третий раз за последние две недели атаковали пограничный переход между Украиной и Молдовой. Речь идет о пункте пропуска "Виноградовка — Вулканешты" в Одесской области. Это систематические попытки РФ нарушить транспортное сообщение между двумя странами и дестабилизировать регион.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Новини.LIVE.

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Заявление Сибиги об атаках на КПП. Фото: скриншот из Х

Третья атака

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия в третий раз за последние две недели атаковала пограничный переход между Украиной и Молдовой. Речь идет о пункте пропуска "Виноградовка — Вулканешты" в Одесской области.

Сибига отметил, что такая последовательность атак свидетельствует о попытках России нарушить транспортное сообщение между Украиной и Молдовой.

"Прослеживается четкая закономерность: Россия целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между нашими двумя странами и дестабилизировать ситуацию в регионе в целом", — написал Сибига.

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На фоне очередной атаки глава МИД призвал международное сообщество отреагировать на удары по гражданской инфраструктуре.

"Международное сообщество должно осудить систематические атаки России на гражданские транспортные коридоры и критически важную пограничную инфраструктуру", — подчеркнул министр.

Сибига также обратил внимание на работу украинских пограничников и таможенников, которые продолжают трудиться в условиях постоянной опасности. По его словам, они нуждаются в международной солидарности и целевой поддержке со стороны пограничных ведомств стран-партнеров, международных организаций и профессиональных ассоциаций.

Что известно об атаках

Россия за последние две недели трижды атаковала пограничные переходы между Украиной и Молдовой. Первый удар произошел 20 августа — тогда беспилотник атаковал территорию вблизи пункта пропуска в Одесской области, повредив грузовики. На следующий день под удар попал международный пункт пропуска "Табаки". А 25 августа российский дрон атаковал КПП "Виноградовка — Вулканешты", после чего его работу временно приостановили.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 августа Россия вновь атаковала Одесскую область. После удара загорелся двухэтажный жилой дом, а в самой Одессе загорелась хозяйственная техника. На этот раз обошлось без погибших и пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что работу КПП "Виноградовка" могут возобновить через несколько дней, если удастся соорудить временные конструкции. Сейчас поток перенаправляют на соседние пункты пропуска.