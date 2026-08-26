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Главная Одесса Уничтожение КПП на Одесчине: Россия блокирует границу с Молдовой

Уничтожение КПП на Одесчине: Россия блокирует границу с Молдовой

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 09:20
Сибига заявил о третьей атаке РФ на границу с Молдовой
Один из контрольно-пропускных пунктов после атаки. Фото: Одесская ОВА

Российские войска в третий раз за последние две недели атаковали пограничный переход между Украиной и Молдовой. Речь идет о пункте пропуска "Виноградовка — Вулканешты" в Одесской области. Это систематические попытки РФ нарушить транспортное сообщение между двумя странами и дестабилизировать регион.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Новини.LIVE.

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Атаки РФ на КПП на Одещині
Заявление Сибиги об атаках на КПП. Фото: скриншот из Х

Третья атака

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия в третий раз за последние две недели атаковала пограничный переход между Украиной и Молдовой. Речь идет о пункте пропуска "Виноградовка — Вулканешты" в Одесской области.

Сибига отметил, что такая последовательность атак свидетельствует о попытках России нарушить транспортное сообщение между Украиной и Молдовой.

"Прослеживается четкая закономерность: Россия целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между нашими двумя странами и дестабилизировать ситуацию в регионе в целом", — написал Сибига.

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На фоне очередной атаки глава МИД призвал международное сообщество отреагировать на удары по гражданской инфраструктуре.

"Международное сообщество должно осудить систематические атаки России на гражданские транспортные коридоры и критически важную пограничную инфраструктуру", — подчеркнул министр.

Сибига также обратил внимание на работу украинских пограничников и таможенников, которые продолжают трудиться в условиях постоянной опасности. По его словам, они нуждаются в международной солидарности и целевой поддержке со стороны пограничных ведомств стран-партнеров, международных организаций и профессиональных ассоциаций.

Что известно об атаках

Россия за последние две недели трижды атаковала пограничные переходы между Украиной и Молдовой. Первый удар произошел 20 августа — тогда беспилотник атаковал территорию вблизи пункта пропуска в Одесской области, повредив грузовики. На следующий день под удар попал международный пункт пропуска "Табаки". А 25 августа российский дрон атаковал КПП "Виноградовка — Вулканешты", после чего его работу временно приостановили.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 августа Россия вновь атаковала Одесскую область. После удара загорелся двухэтажный жилой дом, а в самой Одессе загорелась хозяйственная техника. На этот раз обошлось без погибших и пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что работу КПП "Виноградовка" могут возобновить через несколько дней, если удастся соорудить временные конструкции. Сейчас поток перенаправляют на соседние пункты пропуска.

КПП Андрей Сибига Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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