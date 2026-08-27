В Одесі через обстріл пошкоджені навчальний заклад та багатоповерхівка

Рятувальник біля пошкодженої інфраструктури в Одесі. Фото ілюстративне: ДСНС

У ніч на 27 серпня Росія знову атакувала Одесу та область. Після удару пошкоджений багатоповеровий житловий будинок, а також навчальний заклад та критична інфраструктура. Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення голови Одеської ОВА Сергія Лисака.

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Пошкодження в Одесі

Основні пошкодження цієї ночі зафіксували у житловій забудові міста. Через обстріли пошкоджена інфраструктура Одеси, навчальний заклад та багатоповерховий будинок.

Повідомлення голови ОВА Сергія Лисака. Фото: скріншот

Через наслідки обстрілу є перебої в роботі критичної інфраструктури, в частині районів міста немає світла.

Наразі атака ще триває, містян просять перебувати в безпечних місяцях.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що під Одесою реактивний російський дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда №147 Житомир — Одеса. У потязі перебували 593 пасажири, серед яких 15 дітей. Ніхто з людей не постраждав, всі встигли вчасно евакуюватися.

Також ми писали, що у ніч проти 22 серпня російські війська пошкодили будівлю залізничного вокзалу в Одеській області. У той же день серйозних пошкоджень зазнала тренувальна база одеського "Чорноморця" — спортивно-оздоровчий комплекс "Люстдорф" у Совіньйоні.