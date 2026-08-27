В Одессе в результате обстрела пострадали учебное заведение и многоэтажный дом

Спасатель возле поврежденной инфраструктуры в Одессе. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 27 августа Россия вновь нанесла удар по Одессе и области. В результате удара были повреждены многоэтажный жилой дом, а также учебное заведение и объекты критической инфраструктуры. Информации о погибших и пострадавших пока нет

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Одесской областной военной государственной администрации Сергея Лысака.

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Повреждения в Одессе

Основные повреждения этой ночью зафиксированы в жилой застройке города. В результате обстрелов повреждена инфраструктура Одессы, учебное заведение и многоэтажный дом.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Из-за последствий обстрела наблюдаются перебои в работе критической инфраструктуры, в некоторых районах города нет света.

В настоящее время атака продолжается, горожан просят находиться в безопасных местах.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что под Одессой российский реактивный дрон поразил локомотив пассажирского поезда № 147 Житомир — Одесса. В поезде находились 593 пассажира, в том числе 15 детей. Никто из людей не пострадал, все успели вовремя эвакуироваться.

Также мы писали, что в ночь на 22 августа российские войска повредили здание железнодорожного вокзала в Одесской области. В тот же день серьезных повреждений подверглась тренировочная база одесского Черноморца — спортивно-оздоровительный комплекс Люстдорф в Совиньоне.