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Головна Одеса В Одесі лунають потужні вибухи: місто під ударом дронів

В Одесі лунають потужні вибухи: місто під ударом дронів

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 08:52
Серія вибухів пролунала в Одесі: РФ атакує дронами з моря
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 27 серпня, в Одесі лунають потужні вибухи. Росіяни атакують місто баражуючими боєприпасами типу "Бандероль", які рухаються з акваторії Чорного моря. Ймовірно, працює ППО. Мешканців закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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В Одесі пролунали вибухи
Повідомлення про вибухи в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 27 серпня, в Одесі пролунала серія вибухів. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку обласного центру. Інформація про наслідки наразі відсутня. 

Зазначимо, що тривогу оголосили о 08:42. Вона тривала 10 хвилин до 08:52.

Що відомо про "Бандероль"

"Бандероль" — російський реактивний ударний безпілотник, який використовують для ураження наземних цілей. За відкритими даними, він має реактивний двигун і може нести значну бойову частину.

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Росія застосовує цей тип озброєння під час атак по Україні. "Бандероль" також називають гібридом ударного дрона та малогабаритної крилатої ракети.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 25 серпня російські війська завдали удару безпілотниками типу Shahed по міжнародному автомобільному пункту пропуску "Виноградівка", розташованому на українсько-молдовському кордоні. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру пункту. Після удару на території об'єкта виникла пожежа. 

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вранці 24 серпня атакували Одесу та Одеський район. Унаслідок удару пошкоджені два торговельні центри "Епіцентр", в одному з них спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив 35 тисяч квадратних метрів. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Одеса вибух дрони атака обстріл Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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