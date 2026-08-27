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Главная Одесса В Одессе раздаются мощные взрывы: город под ударом дронов

В Одессе раздаются мощные взрывы: город под ударом дронов

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 08:52
В Одессе прогремела серия взрывов: РФ наносит удары с помощью дронов с моря
Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сейчас, 27 августа, в Одессе раздаются мощные взрывы. Россияне атакуют город баражирующими боеприпасами типа "Бандероль", которые летят из акватории Чёрного моря. Вероятно, работает ПВО. Жителей призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях до окончания опасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

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В Одесі пролунали вибухи
Сообщение о взрывах в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 27 августа, в Одессе прогремела серия взрывов. Военно-воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении областного центра. Информация о последствиях пока отсутствует.

Отметим, что тревога была объявлена в 08:42. Она длилась 10 минут до 08:52.

Что известно о "Бандероле"

"Бандероль" — российский реактивный ударный беспилотник, который используется для поражения наземных целей. По открытым данным, он оснащен реактивным двигателем и может нести значительный боевой заряд.

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Россия применяет этот тип вооружения во время атак на Украину. "Бандероль" также называют гибридом ударного дрона и малогабаритной крылатой ракеты.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень укрытий можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 25 августа российские войска нанесли удар беспилотниками типа Shahed по международному автомобильному пункту пропуска "Виноградовка", расположенному на украинско-молдавской границе. В результате атаки была повреждена инфраструктура пункта. После удара на территории объекта возник пожар.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 24 августа атаковали Одессу и Одесский район. В результате удара были повреждены два торговых центра "Эпицентр" , в одном из них вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил 35 тысяч квадратных метров. На данный момент известно о четырёх пострадавших.

Одесса взрыв дроны атака обстрел Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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