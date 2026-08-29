Атака РФ на Одещину: згоріли фури із зерном, є загиблі

РЯтувальник гасять вогонь. Фото: ДСНС

Російські війська вранці 29 серпня завдали чергового удару по півдню Одеської області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Вогонь охопив вантажні автомобілі із зерном та суху траву, а для ліквідації пожеж залучили рятувальників і місцеву пожежну команду.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС України.

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Що відомо про наслідки атаки

Російські війська масовано атакували Одеську область. Після удару спалахнули вантажні автомобілі, а вогонь також поширився на суху траву поруч. За даними Одеської ОВА, загалом внаслідок атаки постраждали вісім вантажівок із зерном. П'ять із них вогонь знищив повністю, ще три автомобілі пошкоджені. На жаль, не обійшлося без жертв. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Рятувальники гасять охоплену вогнем вантажівку після російської атаки. Фото: ДСНС

Вогнеборці гасять вантажний автомобіль, охоплений полум'ям після російської атаки. Фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідовують пожежу вантажного автомобіля, яка виникла внаслідок російської атаки. Фото: ДСНС

В Одеській обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік. Постраждало ще троє людей. Серед них двоє 39-річних чоловіків та 54-річний чоловік, які госпіталізовані до лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Ліквідація пожежі

Після удару на місце прибули рятувальники. Вони загасили вантажні автомобілі та суху траву, яка зайнялася поруч. Наразі всі пожежі, що виникли внаслідок російської атаки, повністю ліквідовані. До робіт від ДСНС залучили 14 рятувальників та три одиниці пожежної техніки. Також на місці працювали двоє вогнеборців місцевої пожежної команди "Багате" та одна одиниця техніки. Попри ліквідацію пожеж, роботи на місці удару продовжуються. Фахівці усувають інші наслідки атаки.

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Один із постраждалих перебуває в автомобілі екстреної медичної допомоги після російського удару. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці російського удару, де загорілися вантажні автомобілі. Фото: ДСНС

На місці також працюють правоохоронці. Вони документують наслідки російського обстрілу та збирають інформацію про черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення.

Вантажний автомобіль, знищений пожежею внаслідок російської атаки. Фото: ДСНС

Раніше Новини.LIVE писали, що в ніч проти 27 серпня російські війська понад сім годин атакували Одещину ракетами та безпілотниками. В Одесі найбільших пошкоджень зазнала 16-поверхівка, у яку сталося влучання. Було пошкоджено верхній поверх, балкони та вікна, а біля будинку — автомобілі. Також внаслідок атаки постраждали навчальний заклад та об'єкт критичної інфраструктури. Загиблих і поранених не було.

Також Новини.LIVE повідомляли про російські удари по пункту пропуску "Виноградівка — Вулканешти" на кордоні України та Молдови. За два тижні російські війська атакували три КПП. Такі удари створюють проблеми для транспортного сполучення між двома країнами та роботи прикордонної інфраструктури.