Атака РФ на Одесчину: сгорели грузовики с зерном, есть погибшие

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Утром 29 августа российские войска нанесли очередной удар по югу Одесской области. В результате атаки один человек погиб, ещё трое получили ранения. Огонь охватил грузовые автомобили с зерном и сухую траву, а для ликвидации пожаров были задействованы спасатели и местная пожарная команда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС Украины.

Реклама

Что известно о последствиях атаки

Российские войска массированно атаковали Одесскую область. После удара загорелись грузовые автомобили, а огонь также распространился на сухую траву рядом. По данным Одесской ОВА, в общей сложности в результате атаки пострадали восемь грузовиков с зерном. Пять из них огонь уничтожил полностью, ещё три автомобиля повреждены. К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

Спасатели тушат охваченный огнем грузовик после российской атаки. Фото: ГСЧС

Пожарные тушат грузовой автомобиль, охваченный пламенем после российской атаки. Фото: ГСЧС

Пожарные ликвидируют пожар грузового автомобиля, возникший в результате российской атаки. Фото: ГСЧС

В Одесской областной прокуратуре уточнили, что в результате нападения погиб 50-летний мужчина. Еще трое человек получили ранения. Среди них двое 39-летних мужчин и 54-летний мужчина, которые госпитализированы в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Ликвидация пожара

После удара на место прибыли спасатели. Они потушили грузовые автомобили и сухую траву, которая загорелась рядом. На данный момент все пожары, возникшие в результате российской атаки, полностью ликвидированы. К работам со стороны ГСЧС были привлечены 14 спасателей и три единицы пожарной техники. Также на месте работали двое пожарных местной пожарной команды и одна единица техники. Несмотря на ликвидацию пожаров, работы на месте удара продолжаются. Специалисты устраняют другие последствия удара.

Читайте также:

Один из пострадавших находится в машине скорой помощи после российского удара. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте российского удара, где загорелись грузовые автомобили. Фото: ГСЧС

На месте также работают правоохранители. Они документируют последствия российского обстрела и собирают информацию об очередном военном преступлении РФ против мирного населения.

Грузовой автомобиль, уничтоженный пожаром в результате российской атаки. Фото: ГСЧС

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 27 августа российские войска более семи часов атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками. В Одессе наибольшие повреждения получила 16-этажная многоэтажка, в которую попал снаряд. Были повреждены верхний этаж, балконы и окна, а возле дома — автомобили. Также в результате атаки пострадали учебное заведение и объект критической инфраструктуры. Погибших и раненых не было.

Также Новини.LIVE сообщали о российских ударах по пункту пропуска "Виноградовка — Вулканешты" на границе Украины и Молдовы. За две недели российские войска атаковали три КПП. Такие удары создают проблемы для транспортного сообщения между двумя странами и работы пограничной инфраструктуры.