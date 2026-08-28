Пункт Виноградівка на кордоні з Молдовою відновив роботу

КПП "Виноградівка". Фото ілюстративне: Служба відновлення та розвитку інфраструктури

На Одещині відновили роботу пункту пропуску Виноградівка на кордоні з Молдовою. Він тимчасово не працював після російської атаки 25 серпня. Пропускні операції вдалося відновити за кілька днів за допомогою тимчасових конструкцій. Роботу пункту вже відновили.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник повітряних сил ЗСУ Андрій Демченко, передає Новини.LIVE.

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Пункт запрацював

Російські війська атакували пункт пропуску Виноградівка 25 серпня. Через удар його роботу тимчасово призупинили. Попри пошкодження, основні будівлі та конструкції пункту не були знищені. Це дозволило досить швидко відновити пропускні операції за допомогою тимчасових конструкцій. Андрій Демченко зазначив, що пункт поки працює не так, як до атаки, однак пропуск людей і транспорту вже відновили.

"За допомогою тимчасових конструкцій вдалося все ж таки досить швидко відновити пропускні операції", — пояснив він.

Ще один пункт

"Виноградівка" — не єдиний пункт пропуску, який зазнав атаки. За словами Демченка, пункт Табак також був пошкоджений російським ударом, але його роботу вдалося відновити приблизно за добу. Таким чином, попри російські атаки, пропускні операції на цих напрямках продовжують відновлювати.

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"Пункт пропуску "Табаки", який також зазнав атаки минулого тижня, фактично було відновлено за день завдяки зусиллям різних структур, зокрема державних. Пропускні операції там також відновлені", — додав речник.

Атакують кордон

Росія останнім часом посилила удари по прикордонній та транспортній інфраструктурі України. Зокрема, під атаки потрапляють маршрути, які з'єднують Україну з Молдовою та іншими країнами Європи. В Інституті вивчення війни зазначають, що російські війська дедалі частіше б'ють по прикордонній інфраструктурі вздовж українсько-молдовського кордону. Аналітики вважають, що Москва таким чином намагається створити додаткові ризики для Молдови, Румунії та міжнародних перевізників, а також перевіряти реакцію Молдови й НАТО.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що для одеситів, які найближчими днями планують виліт із Молдови, виникли додаткові незручності. У Кишинівському аеропорту тимчасово змінили правила доступу до термінала та посилили заходи безпеки. Відтепер потрапити всередину будівлі можна лише за наявності посадкового талона і не раніше ніж за три години до вильоту рейсу.

Також Новини.LIVE писали, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча.