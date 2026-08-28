Виїзд з Одеси до Молдови: нові обмеження в Кишиневі

Авто стоять на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Для одеситів, які найближчими днями планують виліт із Молдови, виникли додаткові незручності. У Кишинівському аеропорту тимчасово змінили правила доступу до термінала та посилили заходи безпеки. Відтепер потрапити всередину будівлі можна лише за наявності посадкового талона і не раніше ніж за три години до вильоту рейсу.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на молдавські ЗМІ.

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Обмеження в аеропорту

У Кишинівському міжнародному аеропорту тимчасово змінили правила доступу до термінала. Обмеження діють із 00:00 27 серпня до 23:59 31 серпня 2026 року. У цей період до будівлі пускатимуть лише пасажирів із посадковими талонами, працівників аеропорту та екіпажі літаків. Пасажири зможуть зайти до термінала не раніше ніж за три години до запланованого вильоту. В аеропорту закликають враховувати це правило під час планування поїздки.

Тимчасові обмеження пояснюють заходами безпеки та збільшенням пасажиропотоку. В аеропорту зазначили, що це має допомогти організувати рух людей у терміналі та провести необхідні процедури контролю й посадки.

Ситуація на трасі

Для тих, хто вирушає з Одеси до Молдови автомобілем, важливо також враховувати ситуацію на трасі Одеса — Рені. Зокрема, 28 серпня на основних маршрутах до пунктів пропуску з Молдовою утворилися значні затори. Найбільше скупчення машин фіксують до та після мосту в селі Маяки, біля Нижньодністровського НПП та безпосередньо на КПП "Паланка — Маяки — Удобне". За даними Google Maps, поїздка в цьому напрямку могла тривати близько 1 години 28 хвилин.

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Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Ускладнений і рух у напрямку поромної переправи "Орлівка". Затримки спостерігаються під час в’їзду на транзитну ділянку в Молдові. Зараз поїздка в цьому напрямку може тривати щонайменше 4 години 11 хвилини.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затримки також є на маршруті до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Скупчення автомобілів зафіксували на під’їздах до транзитної ділянки молдовського кордону. Орієнтовний час у дорозі становить близько 4 годин 33 хвилин. Якщо обрати альтернативний маршрут через територію Молдови, поїздка може тривати понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Ситуація на дорогах може змінюватися протягом дня. Тому перед поїздкою водіям варто перевірити актуальну інформацію про завантаженість маршрутів.

Раніше Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча.