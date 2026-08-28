Выезд из Одессы в Молдову: новые ограничения в Кишиневе

Автомобили стоят на контрольно-пропускном пункте. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Для одесситов, которые в ближайшие дни планируют вылет из Молдовы, возникли дополнительные неудобства. В кишиневском аэропорту временно изменили правила доступа в терминал и усилили меры безопасности. Отныне попасть внутрь здания можно только при наличии посадочного талона и не ранее чем за три часа до вылета рейса.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на молдавские СМИ.

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Ограничения в аэропорту

В Кишиневском международном аэропорту временно изменили правила доступа в терминал. Ограничения действуют с 00:00 27 августа до 23:59 31 августа 2026 года. В этот период в здание будут пропускать только пассажиров с посадочными талонами, сотрудников аэропорта и экипажи самолетов. Пассажиры смогут зайти в терминал не ранее чем за три часа до запланированного вылета. В аэропорту призывают учитывать это правило при планировании поездки.

Временные ограничения объясняются мерами безопасности и увеличением пассажиропотока. В аэропорту отметили, что это должно помочь организовать движение людей в терминале и провести необходимые процедуры контроля и посадки.

Ситуация на трассе

Тем, кто отправляется из Одессы в Молдову на автомобиле, важно также учитывать ситуацию на трассе Одесса — Рени. В частности, 28 августа на основных маршрутах к пунктам пропуска с Молдовой образовались значительные пробки. Наибольшее скопление машин фиксируется до и после моста в селе Маяки, возле Нижнеднестровского НПП и непосредственно на КПП "Паланка — Маяки — Удобное". По данным Google Maps, поездка в этом направлении могла длиться около 1 часа 28 минут.

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Пробки на пути в Молдову. Фото: скриншот из Google Maps

Затруднено также движение в направлении паромной переправы "Орловка". Задержки наблюдаются при въезде на транзитный участок в Молдове. Сейчас поездка в этом направлении может длиться не менее 4 часов 11 минут.

Пробки в направлении Орловки. Фото: скриншот из Google Maps

Задержки также наблюдаются на маршруте к КПП "Рени — Джюрджюлешт". Скопление автомобилей зафиксировано на подъездах к транзитному участку молдавской границы. Ориентировочное время в пути составляет около 4 часов 33 минут. Если выбрать альтернативный маршрут через территорию Молдовы, поездка может занять более 5 часов.

Пробки на подъезде к Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Ситуация на дорогах может меняться в течение дня. Поэтому перед поездкой водителям следует проверить актуальную информацию о загруженности маршрутов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления дорожным движением. Система будет помогать контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча.