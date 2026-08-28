Пограничный пункт «Виноградовка» на границе с Молдовой возобновил работу

Удар по КПП на Одесчине: пункты пропуска уже восстановлены
В Одесской области возобновила работу пограничный пункт «Виноградовка» на границе с Молдовой. Он временно не работал после российского нападения 25 августа. Пропускные операции удалось возобновить за несколько дней с помощью временных сооружений. Работа пункта уже возобновлена.
Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Андрей Демченко, передает Новини.LIVE.
Пункт возобновил работу
Российские войска атаковали пункт пропуска Виноградовка 25 августа. Из-за удара его работу временно приостановили. Несмотря на повреждения, основные здания и сооружения пункта не были уничтожены. Это позволило достаточно быстро возобновить пропускные операции с помощью временных конструкций. Андрей Демченко отметил, что пункт пока работает не так, как до атаки, однако пропуск людей и транспорта уже возобновлен.
"С помощью временных конструкций удалось всё-таки достаточно быстро возобновить пропускные операции", — пояснил он.
Еще один пункт
"Виноградовка" — не единственный пункт пропуска, подвергшийся атаке. По словам Демченко, пункт "Табаки" также был поврежден в результате российского удара, но его работу удалось восстановить примерно за сутки. Таким образом, несмотря на российские атаки, пропускные операции на этих направлениях продолжают восстанавливаться.
"Пункт пропуска "Табаки", который также подвергся атаке на прошлой неделе, фактически был восстановлен за день благодаря усилиям различных структур, в частности государственных. Пропускные операции там также возобновлены", — добавил пресс-секретарь.
Атаки на границу
В последнее время Россия усилила удары по пограничной и транспортной инфраструктуре Украины. В частности, под удары попадают маршруты, соединяющие Украину с Молдовой и другими странами Европы. В Институте изучения войны отмечают, что российские войска все чаще наносят удары по пограничной инфраструктуре вдоль украинско-молдавской границы. Аналитики считают, что Москва таким образом пытается создать дополнительные риски для Молдовы, Румынии и международных перевозчиков, а также проверить реакцию Молдовы и НАТО.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что для одесситов, которые в ближайшие дни планируют вылет из Молдовы, возникли дополнительные неудобства. В кишиневском аэропорту временно изменили правила доступа в терминал и усилили меры безопасности. Отныне попасть внутрь здания можно только при наличии посадочного талона и не ранее чем за три часа до вылета рейса.
Также Новини.LIVE писали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на совместной границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча.