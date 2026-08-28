Пограничный пункт «Виноградовка» на границе с Молдовой возобновил работу

КПП «Виноградовка». Фото иллюстративное: Служба восстановления и развития инфраструктуры

В Одесской области возобновила работу пограничный пункт «Виноградовка» на границе с Молдовой. Он временно не работал после российского нападения 25 августа. Пропускные операции удалось возобновить за несколько дней с помощью временных сооружений. Работа пункта уже возобновлена.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Андрей Демченко, передает Новини.LIVE.

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Пункт возобновил работу

Российские войска атаковали пункт пропуска Виноградовка 25 августа. Из-за удара его работу временно приостановили. Несмотря на повреждения, основные здания и сооружения пункта не были уничтожены. Это позволило достаточно быстро возобновить пропускные операции с помощью временных конструкций. Андрей Демченко отметил, что пункт пока работает не так, как до атаки, однако пропуск людей и транспорта уже возобновлен.

"С помощью временных конструкций удалось всё-таки достаточно быстро возобновить пропускные операции", — пояснил он.

Еще один пункт

"Виноградовка" — не единственный пункт пропуска, подвергшийся атаке. По словам Демченко, пункт "Табаки" также был поврежден в результате российского удара, но его работу удалось восстановить примерно за сутки. Таким образом, несмотря на российские атаки, пропускные операции на этих направлениях продолжают восстанавливаться.

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"Пункт пропуска "Табаки", который также подвергся атаке на прошлой неделе, фактически был восстановлен за день благодаря усилиям различных структур, в частности государственных. Пропускные операции там также возобновлены", — добавил пресс-секретарь.

Атаки на границу

В последнее время Россия усилила удары по пограничной и транспортной инфраструктуре Украины. В частности, под удары попадают маршруты, соединяющие Украину с Молдовой и другими странами Европы. В Институте изучения войны отмечают, что российские войска все чаще наносят удары по пограничной инфраструктуре вдоль украинско-молдавской границы. Аналитики считают, что Москва таким образом пытается создать дополнительные риски для Молдовы, Румынии и международных перевозчиков, а также проверить реакцию Молдовы и НАТО.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для одесситов, которые в ближайшие дни планируют вылет из Молдовы, возникли дополнительные неудобства. В кишиневском аэропорту временно изменили правила доступа в терминал и усилили меры безопасности. Отныне попасть внутрь здания можно только при наличии посадочного талона и не ранее чем за три часа до вылета рейса.

Также Новини.LIVE писали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на совместной границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча.