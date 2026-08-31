Сергій Братчук про атаки Росії та загрози для Одещини

Дрон "Оріон", який запускає "Бандеролі". Фото ілюстративне: росЗМІ

Одещина, як і Київ та інші регіони України, продовжує жити під загрозою тривалих повітряних атак. Росіяни застосовують різні засоби ураження та намагаються виснажити українську ППО. Водночас метою ворога є не лише руйнування інфраструктури, а й постійний психологічний тиск на людей.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

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Тиск на людей

Російські атаки по Україні можуть залишатися тривалими й виснажливими. Особливо це відчувають жителі Одещини, де повітряні тривоги та удари ворога вже стали регулярною загрозою. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук наголосив, що увага до ситуації в Києві значно більша через статус столиці. Однак у схожих умовах живуть і інші українські міста, зокрема Одеса.

За словами речника, Росія використовує зокрема проти Одещини різні засоби повітряного нападу. Йдеться, в тому числі, про реактивні безпілотники, відомі як "Бандероль", а також ракетне озброєння. Ворог водночас прагне створити постійне напруження для цивільних і змусити людей жити в умовах безперервної небезпеки.

"Так само в такому режимі живуть і Одеса, і Харків, і Дніпро, і Запоріжжя. Одеса ще, наприклад, з 6 липня — безперервні тривоги, безперервні ворожі атаки, в тому числі із застосуванням різних засобів повітряного ураження. Це реактивні, це "Бандеролі", всім відомі, ну і, звичайно, ракетне озброєння. Росіяни намагаються виснажити систему протиповітряної оборони, завдати щонайбільше ударів по інфраструктурі. Але не менш важливе значення має емоційно-психологічний тиск на українських громадян", — сказав Сергій Братчук.

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Він додав, що такі ризики зберігатимуться і надалі. Тому жителям Одещини важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Дрони з конвеєра

Окремо Братчук звернув увагу на можливості Росії виробляти та регулярно запускати безпілотники. За його словами, ворог не завжди застосовує їх масово, але навіть кілька реактивних дронів здатні створювати серйозну загрозу для Одеси та інших регіонів.

"Ми бачимо, що реактивні дрони, наприклад, ворог запускає фактично з конвеєра, і це підтверджується тією експертизою, яку дають наші фахівці. Ворог тактику застосовує дуже просту на перший погляд, але вона поки що є дієвою. Він не запускає масово, не має, скажімо, такої критичної маси, щоб робити це постійно, але запускає по кілька реактивних дронів, і вони буквально кошмарять і столицю, перш за все, і наші інші області", — зазначив Сергій Братчук.

За його словами, для зменшення загрози необхідно знищувати пускові установки балістичних ракет і виробничі потужності, які забезпечують Росію ударними дронами. Водночас українські військові працюють над протидією новим видам БпЛА, зокрема за допомогою дронів-перехоплювачів.

Братчук наголосив, що найближчим часом Одещина та інші регіони України залишатимуться під загрозою атак. Тому цивільним варто реагувати на кожну повітряну тривогу та прямувати до укриття, поки сили оборони працюють над відбиттям ворожих ударів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія не відмовляється від планів продовжувати війну та може прагнути захопити нові українські території. Серед них може бути й Одещина, яка має стратегічне значення для України. Водночас тиск на регіон уже позначається на роботі портів і морському експорту. Ситуація залишається важливою не лише для України, а й для інших країн.

Також Новини.LIVE писали, що українські захисники планомірно відрізають окупований півострів від російського постачання. Через успішні удари по мостах та залізниці загарбники опинилися на межі повної логістичної блокади. Ситуація з безпекою змушує цивільних росіян масово тікати, а військові невдовзі втратять можливість запускати ракети.