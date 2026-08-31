Сергей Братчук об атаках России и угрозах для Одесской области

Дрон «Орион», запускающий «Бандероли». Фото иллюстративное: российские СМИ

Одесская область, как и Киев и другие регионы Украины, по-прежнему находится под угрозой длительных воздушных атак. Россияне применяют различные средства поражения и пытаются истощить украинскую ПВО. В то же время целью врага является не только разрушение инфраструктуры, но и постоянное психологическое давление на людей.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

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Давление на людей

Российские атаки на Украину могут оставаться продолжительными и изнурительными. Особенно это ощущают жители Одесской области, где воздушные тревоги и удары врага уже стали регулярной угрозой. Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук подчеркнул, что внимание к ситуации в Киеве значительно выше из-за статуса столицы. Однако в схожих условиях живут и другие украинские города, в частности Одесса.

По словам пресс-секретаря, Россия использует, в частности, против Одесской области различные средства воздушного нападения. Речь идет, в том числе, о реактивных беспилотниках, известных как "Бандероль", а также о ракетном вооружении. Вместе с тем враг стремится создать постоянное напряжение для гражданского населения и заставить людей жить в условиях непрерывной опасности.

"Точно так же в таком режиме живут и Одесса, и Харьков, и Днепр, и Запорожье. В Одессе, например, с 6 июля — непрерывные тревоги, непрерывные вражеские атаки, в том числе с применением различных средств воздушного поражения. Это реактивные ракеты, это "Бандероли", всем известные, ну и, конечно, ракетное вооружение. Россияне пытаются измотать систему противовоздушной обороны, нанести как можно больше ударов по инфраструктуре. Но не менее важное значение имеет эмоционально-психологическое давление на украинских граждан", — сказал Сергей Братчук.

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Он добавил, что такие риски сохранятся и в дальнейшем. Поэтому жителям Одесской области важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Дроны с конвейера

Отдельно Братчук обратил внимание на возможности России производить и регулярно запускать беспилотники. По его словам, враг не всегда применяет их массово, но даже несколько реактивных дронов способны создавать серьезную угрозу для Одессы и других регионов.

"Мы видим, что реактивные дроны, например, враг запускает фактически с конвейера, и это подтверждается экспертизой, которую дают наши специалисты. Враг применяет тактику, очень простую на первый взгляд, но она пока что эффективна. Он не запускает их массово, не имеет, скажем, такой критической массы, чтобы делать это постоянно, но запускает по несколько реактивных дронов, и они буквально терроризируют столицу, прежде всего, и другие наши области", — отметил Сергей Братчук.

По его словам, для снижения угрозы необходимо уничтожать пусковые установки баллистических ракет и производственные мощности, обеспечивающие Россию ударными дронами. В то же время украинские военные работают над противодействием новым видам БПЛА, в частности с помощью дронов-перехватчиков.

Братчук подчеркнул, что в ближайшее время Одесская область и другие регионы Украины будут оставаться под угрозой атак. Поэтому гражданским лицам следует реагировать на каждую воздушную тревогу и направляться в укрытие, пока силы обороны работают над отражением вражеских ударов.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия не отказывается от планов продолжить войну и может стремиться захватить новые украинские территории. Среди них может быть и Одесская область, которая имеет стратегическое значение для Украины. В то же время давление на регион уже сказывается на работе портов и морском экспорте. Ситуация остается важной не только для Украины, но и для других стран.

Также Новини.LIVE писали, что украинские защитники планомерно отрезают оккупированный полуостров от российских поставок. Из-за успешных ударов по мостам и железной дороге захватчики оказались на грани полной логистической блокады. Ситуация с безопасностью вынуждает гражданских россиян массово бежать, а военные вскоре лишатся возможности запускать ракеты.