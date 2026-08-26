Келлог: Путін не зупиниться на захоплених територіях

Оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія не відмовляється від планів продовжувати війну та може прагнути захопити нові українські території. Серед них може бути й Одещина, яка має стратегічне значення для України. Водночас тиск на регіон уже позначається на роботі портів і морському експорту. Ситуація залишається важливою не лише для України, а й для інших країн.

Про це генерал США Кіт Келлог розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає Новини.LIVE.

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Завершення війни

Припинення війни найближчим часом залишається складним питанням. За словами Келлога, Росія мала можливості зупинити бойові дії або заморозити ситуацію, однак Володимир Путін не пішов на це. Американський генерал вважає, що російський президент може намагатися просуватися далі, якщо не зіткнеться з достатнім спротивом.

"Путін не зупиниться, поки не забере не лише Луганську область, а й Одеську, Запорізьку. Крим він уже контролює. Я завжди наголошував: якщо він цього хоче, йому доведеться за це воювати. Безкоштовно йому цього ніхто не віддасть", — заявив Кіт Келлог.

Він також порівняв нинішню ситуацію з подіями напередодні Другої світової війни. Келлог зазначив, що не довіряє Путіну і не вважає, що той обов'язково зупиниться на вже захоплених територіях. На його думку, Росія має зрозуміти, що перемогти у війні не зможе.

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"Я не вірю Путіну, і не вірю, що він зупиниться на досягнутому, якщо щось станеться. Він намагатиметься просуватися далі. Тому українці роблять велику справу не лише для Заходу, а й для всього світу", — зауважив Келлог.

Зерновий коридор

Україна готується до нового врожаю, а російські удари створюють додаткові ризики для портів та безпечного проходження суден. Це може позначитися не лише на українській економіці, а й на країнах, які залежать від постачання зерна та соняшникової продукції. Келлог вважає, що інші держави мають активніше говорити про цю проблему. Він окремо згадав Африку, Близький Схід і Туреччину, для яких стабільний експорт української продукції має значення.

"Решта світу має активізуватися та голосно заявити про цю проблему. Африка має активізуватися. Близький Схід має активізуватися та заговорити про це. Туреччина має підключитися", — заявив Келлог.

Американський генерал також зазначив, що зерновий експорт може бути для Росії одним зі способів тиску. За його словами, проблема залишається менш помітною для країн, яких вона безпосередньо не зачіпає. Саме тому світ, на його думку, має більше говорити про наслідки російських атак на українські порти.

Візит до Одеси

Келлог побував в Одесі вдруге. Під час попередньої поїздки він був у місті взимку, а цього разу зміг побачити його влітку та поспілкуватися з місцевими жителями. Він також побачив, як працює один із ключових для української економіки регіонів. Особливо його вразило те, що життя в місті триває попри російські атаки. Келлог розповів, що під час поїздки обідав біля Чорного моря, а навколо продовжували гуляти люди.

"Це прекрасне, просто дивовижне місце. І що мене справді вразило, це непохитність перед лицем російської агресії, яка є досить масштабною. Одеса надзвичайно важлива для України з економічного погляду", — розповів Келлог.

За його словами, поїздка дала змогу побачити не лише наслідки війни, а й те, як місто продовжує працювати. Він назвав Одесу економічною артерією України та відзначив, як місцеві жителі дають раду в умовах постійного тиску.

Стійкість українців

Окремо Келлог говорив про людей, які продовжують жити й працювати під час війни. Він визнав, що українці перебувають під значним тиском, але водночас вважає їхню стійкість очевидною. На його думку, це особливо добре видно саме в Одесі.

"Ви справляєтеся добре. Все йде належним чином. Я розумію цей тиск, я розумію всі труднощі. Я знаю, що відбувалося минулої зими. Я все це усвідомлю", — зауважив Келлог.

Він додав, що українці, попри тривалу війну, не піддалися песимізму та зневірі. Генерал також висловив упевненість, що Україна зможе вистояти під тиском Росії.

"Але сила українського народу — вона просто очевидна. І це дуже добре видно в Одесі. Тож було важливо відчути цей дух і побачити все на власні очі. Причому не просто роздивитися місто, а й поспілкуватися з його жителями", — заявив Келлог.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія знову повернулася до теми можливого наступу на Одесу та почала активно поширювати заяви про нові "буферні зони". Проте основну ставку окупанти роблять не на сухопутний наступ, а на повітряні удари по українських містах. Одеса залишається однією з цілей таких атак.

Також Новини.LIVE писали, що українські захисники планомірно відрізають окупований півострів від російського постачання. Через успішні удари по мостах та залізниці загарбники опинилися на межі повної логістичної блокади. Ситуація з безпекою змушує цивільних росіян масово тікати, а військові невдовзі втратять можливість запускати ракети.