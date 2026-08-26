Келлог: Путин не остановится на захваченных территориях

Оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия не отказывается от планов продолжить войну и может стремиться захватить новые украинские территории. Среди них может оказаться и Одесская область, имеющая стратегическое значение для Украины. В то же время давление на регион уже сказывается на работе портов и морском экспорте. Ситуация остается важной не только для Украины, но и для других стран.

Об этом генерал США Кит Келлог рассказал в интервью Наталье Мосейчук, передает Новини.LIVE.

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Завершение войны

Прекращение войны в ближайшее время остается сложным вопросом. По словам Келлога, у России были возможности остановить боевые действия или заморозить ситуацию, однако Владимир Путин не пошел на это. Американский генерал считает, что российский президент может пытаться продвигаться дальше, если не столкнется с достаточным сопротивлением.

"Путин не остановится, пока не захватит не только Луганскую область, но и Одесскую, Запорожскую. Крым он уже контролирует. Я всегда подчеркивал: если он этого хочет, ему придется за это воевать. Бесплатно ему этого никто не отдаст", — заявил Кит Келлог.

Он также сравнил нынешнюю ситуацию с событиями накануне Второй мировой войны. Келлог отметил, что не доверяет Путину и не считает, что тот обязательно остановится на уже захваченных территориях. По его мнению, Россия должна понять, что победить в войне не сможет.

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"Я не верю Путину и не верю, что он остановится на достигнутом, если что-то произойдет. Он будет пытаться продвигаться дальше. Поэтому украинцы делают великое дело не только для Запада, но и для всего мира", — отметил Келлог.

Зерновой коридор

Украина готовится к новому урожаю, а российские удары создают дополнительные риски для портов и безопасного прохождения судов. Это может сказаться не только на украинской экономике, но и на странах, которые зависят от поставок зерна и подсолнечной продукции. Келлог считает, что другие государства должны активнее говорить об этой проблеме. Он отдельно упомянул Африку, Ближний Восток и Турцию, для которых стабильный экспорт украинской продукции имеет большое значение.

"Остальной мир должен активизироваться и громко заявить об этой проблеме. Африка должна активизироваться. Ближний Восток должен активизироваться и заговорить об этом. Турция должна подключиться", — заявил Келлог.

Американский генерал также отметил, что экспорт зерна может стать для России одним из способов давления. По его словам, проблема остается менее заметной для стран, которых она напрямую не затрагивает. Именно поэтому мир, по его мнению, должен больше говорить о последствиях российских атак на украинские порты.

Визит в Одессу

Келлог побывал в Одессе во второй раз. Во время предыдущей поездки он был в городе зимой, а на этот раз смог увидеть его летом и пообщаться с местными жителями. Он также увидел, как работает один из ключевых для украинской экономики регионов. Особенно его поразило то, что жизнь в городе продолжается, несмотря на российские атаки. Келлог рассказал, что во время поездки обедал у Черного моря, а вокруг продолжали гулять люди.

"Это прекрасное, просто удивительное место. И что меня действительно поразило, так это стойкость перед лицом российской агрессии, которая носит довольно масштабный характер. Одесса чрезвычайно важна для Украины с экономической точки зрения", — рассказал Келлог.

По его словам, поездка позволила увидеть не только последствия войны, но и то, как город продолжает функционировать. Он назвал Одессу экономической артерией Украины и отметил, как местные жители справляются в условиях постоянного давления.

Стойкость украинцев

Отдельно Келлог говорил о людях, которые продолжают жить и работать во время войны. Он признал, что украинцы находятся под значительным давлением, но в то же время считает их стойкость очевидной. По его мнению, это особенно хорошо видно именно в Одессе.

"Вы хорошо справляетесь. Все идет как надо. Я понимаю это давление, я понимаю все трудности. Я знаю, что происходило прошлой зимой. Я все это осознаю", — отметил Келлог.

Он добавил, что украинцы, несмотря на затянувшуюся войну, не поддались пессимизму и отчаянию. Генерал также выразил уверенность, что Украина сможет выстоять под давлением России.

"Но сила украинского народа — она просто очевидна. И это очень хорошо видно в Одессе. Поэтому было важно почувствовать этот дух и увидеть всё собственными глазами. Причём не просто осмотреть город, но и пообщаться с его жителями", — заявил Келлог.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия вновь вернулась к теме возможного наступления на Одессу и начала активно распространять заявления о новых "буферных зонах". Однако основную ставку оккупанты делают не на сухопутное наступление, а на воздушные удары по украинским городам. Одесса остается одной из целей таких атак.

Также Новини.LIVE писали, что украинские защитники планомерно отрезают оккупированный полуостров от российских поставок. Из-за успешных ударов по мостам и железной дороге захватчики оказались на грани полной логистической блокады. Ситуация с безопасностью вынуждает гражданских россиян массово бежать, а военные вскоре лишатся возможности запускать ракеты.