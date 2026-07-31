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Головна Одеса Загроза для Одещини з Придністров'я: ситуація під контролем

Загроза для Одещини з Придністров'я: ситуація під контролем

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 09:19
Придністров’я: Носіков оцінив загрозу для Одещини та ЗСУ
Пам'ятник Суворову у Тирасполі. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Придністров’я залишається одним із напрямків, який українські військові уважно відстежують через присутність там російських сил. Українська розвідка цілодобово стежить за ситуацією в регіоні. Військові РФ там налякані та не демонструють готовності до серйозного протистояння.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів командир ОТУ "Одеса" Денис Носіков, передає Новини.LIVE.

Ситуація під контролем

За словами Дениса Носікова, українські сили використовують різні види розвідки, зокрема повітряну та радіоелектронну. Це дозволяє відстежувати дії російських військових у Придністров’ї та своєчасно помічати зміни. Командир ОТУ "Одеса" зазначив, що військові РФ проводять окремі заходи, схожі на бойову підготовку. Водночас дані перехоплень та інші розвідувальні відомості, за його словами, свідчать про вкрай низький моральний стан російського контингенту.

"Вони дуже стурбовані й налякані. Ми все бачимо і чуємо. В онлайні щодоби фіксуємо кожний недопалок, який ворог покурив і викинув", — заявив Носіков.

Сценарій для ворога

Носіков вважає, що у разі провокації та рішення українських Сил оборони дати відсіч російські військові в Придністров’ї опиняться у складному становищі. За його словами, у регіоні немає можливості швидко отримати додаткові резерви чи підкріплення. Географічне розташування також обмежує можливості російського угруповання.

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"Єдине, що лишається, — втекти. Резерви не підтягнуться, підмога не підійде. Тому вони приречені та усвідомлюють це", — сказав командир ОТУ "Одеса".

Ризик провокацій

Окремо Носіков оцінив можливість провокацій із боку російських сил у Придністров’ї. За його словами, тамтешні військові настільки побоюються такого сценарію, що навряд чи захочуть самі його спровокувати.

"Вони настільки бояться цього слова "провокації", щоб, знаєте, не дай Бог, не спровокувати. Тому виключено, з розумілих причин", — підсумував командир.

Водночас українські військові продовжують стежити за ситуацією. Саме тому напрямок Придністров’я залишається під постійним контролем Сил оборони України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна продовжує укріплювати придністровську ділянку кордону в Одеській області. Прикордонники нарощують фортифікації, системи спостереження та багаторівневу систему захисту на тлі постійних ризиків провокацій з боку РФ.

Також Новини.LIVE писали, що російська військова присутність поблизу Одеської області продовжує залишатися одним із факторів ризику для безпеки регіону. Загрозу становлять не лише військові об’єкти, а й інформаційний вплив, спроби вербування людей та діяльність агентурних мереж. Ситуація біля кордону перебуває під постійним контролем українських сил безпеки. 

Одеса Придністров'я наступ
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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