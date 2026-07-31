Приднестровье: Носиков оценил угрозу для Одесчины и ВСУ

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Приднестровье остается одним из направлений, за которым украинские военные внимательно следят из-за присутствия там российских сил. Украинская разведка круглосуточно отслеживает ситуацию в регионе. Военные РФ там напуганы и не демонстрируют готовности к серьезному противостоянию.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал командир ОТУ "Одесса" Денис Носиков, передает Новини.LIVE.

Ситуация под контролем

По словам Дениса Носикова, украинские силы используют различные виды разведки, в частности воздушную и радиоэлектронную. Это позволяет отслеживать действия российских военных в Приднестровье и своевременно замечать изменения. Командир ОТУ «Одесса» отметил, что военные РФ проводят отдельные мероприятия, похожие на боевую подготовку. В то же время данные перехватов и другие разведывательные сведения, по его словам, свидетельствуют о крайне низком моральном состоянии российского контингента.

"Они очень обеспокоены и напуганы. Мы всё видим и слышим. В режиме онлайн круглосуточно фиксируем каждый окурок, который враг выкурил и выбросил", — заявил Носиков.

Сценарий для врага

Носиков считает, что в случае провокации и решения украинских Сил обороны дать отпор российские военные в Приднестровье окажутся в сложном положении. По его словам, в регионе нет возможности быстро получить дополнительные резервы или подкрепление. Географическое положение также ограничивает возможности российской группировки.

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"Единственное, что остается, — бежать. Резервы не подтянутся, подкрепление не подойдет. Поэтому они обречены и осознают это", — сказал командир ОТУ "Одесса".

Риск провокаций

Отдельно Носиков оценил вероятность провокаций со стороны российских сил в Приднестровье. По его словам, местные военные настолько опасаются такого сценария, что вряд ли захотят сами его спровоцировать.

"Они настолько боятся этого слова „провокации“, чтобы, знаете, не дай Бог, не спровоцировать. Поэтому это исключено, по понятным причинам", — подытожил командир.

В то же время украинские военные продолжают следить за ситуацией. Именно поэтому Приднестровский участок границы остается под постоянным контролем Сил обороны Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина продолжает укреплять приднестровский участок границы в Одесской области. Пограничники наращивают фортификации, системы наблюдения и многоуровневую систему защиты на фоне постоянных рисков провокаций со стороны РФ.

Также Новини.LIVE писали, что российское военное присутствие вблизи Одесской области по-прежнему остается одним из факторов риска для безопасности региона. Угрозу представляют не только военные объекты, но и информационное воздействие, попытки вербовки людей и деятельность агентурных сетей. Ситуация у границы находится под постоянным контролем украинских сил безопасности.