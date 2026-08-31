Нападение на терминал «Новой почты» в Одесской области: подробности

Последствия удара по Новой почте. Фото: Новини.LIVE

Российские войска нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Одесской области. В результате попадания здание было частично разрушено, после чего вспыхнул пожар. Огонь уже потушили. По предварительным данным, люди не пострадали.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и засняли последствия.

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Последствия удара

В результате российской атаки в Одесской области поврежден терминал "Новой почты". От попадания часть здания обрушилась, после чего там возник пожар.

Контейнеры возле поврежденного отделения. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара. Фото: Новини.LIVE

Спасатели на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Спасатели оперативно прибыли на место. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Люди возле терминала. Фото: Новини.LIVE

Обломки после атаки. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители возле Новой почты. Фото: Новини.LIVE

Работа экстренных служб

К ликвидации возгорания были привлечены более 30 пожарных. На месте продолжают работать соответствующие службы. Другие подробности о последствиях удара уточняются.

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Дыра в здании. Фото: Новини.LIVE

Последствия пожара. Фото: Новини.LIVE

Атаки на Одесскую область

В течение ночи 31 августа в Одесском районе трижды объявляли воздушную тревогу. Первая длилась с 00:08 до 00:25. В это время Воздушные Силы ВС Украины предупредили о реактивном БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, который двигался на северо-запад.

Вторая тревога длилась с 03:27 до 03:56. Военные сообщали о движении реактивных беспилотников из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района.

В третий раз сирены звучали с 04:33 до 05:10. В 04:33 Воздушные Силы сообщили о реактивном БПЛА, который направлялся из акватории Черного моря в сторону Одесской области.

Еще одну тревогу в Одесском районе объявили утром — с 08:09 до 08:18. В 08:10 военные предупредили, что из Николаевской области в направлении Одесской области летит реактивный беспилотник.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска ночью 30 августа атаковали Одесскую область. Под ударом оказались складские помещения, где хранились продукты питания для населения. В результате атаки пострадали как минимум три человека. На месте возник масштабный пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Также Новини.LIVE писали, что Одесская область, как и Киев и другие регионы Украины, продолжает жить под угрозой длительных воздушных атак. Россияне применяют различные средства поражения и пытаются истощить украинскую ПВО. В то же время целью врага является не только разрушение инфраструктуры, но и постоянное психологическое давление на людей.