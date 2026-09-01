Нічний обстріл Одещини: пошкоджені будинки та Орлівка

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Росія вночі масовано атакувала Одещину ракетами та безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки, швейний цех, енергетична й портова інфраструктура. В Одеському районі виникла пожежа у житловому будинку, одна людина постраждала. Також було пошкоджено міжнародний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Наслідки атаки

Цієї ночі Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою Росії. Внаслідок ударів пошкоджені два житлові будинки та будівля швейного цеху. В Одеському районі в одному з житлових будинків виникла пожежа. Унаслідок атаки постраждала одна людина.

Вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Під ударом також опинилася портова інфраструктура. Росія атакувала міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка" на кордоні з Румунією. Там також спалахнула пожежа.

Руйнації на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

Працівники ДСНС оперативно локалізували займання. До ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 100 рятувальників.

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Наразі фахівці продовжують працювати на місцях ударів та усувати наслідки обстрілу.

Що відомо про атаку

Увечері 31 серпня о 20:37 тривогу оголосили в Одеському районі, а о 20:40 — у Подільському, Березівському та Роздільнянському. Повітряні сили о 20:42 попередили про реактивні БпЛА з моря, але вже о 20:45 для південних районів дали відбій. О 22:05 дрони знову зафіксували у напрямку Одеси. О 22:28 Повітряні сили повідомили про баражуючі боєприпаси "Бандероль", і о 22:29 в Одесі пролунав вибух. Упродовж наступних хвилин фіксували реактивні БпЛА з півночі, дрони з моря та реактивний дрон на Маяки. З 22:52 сповістили про швидкісну ціль, і о 22:57 в Одесі стався черговий вибух.

Надалі повідомляли про групу "Бандероль" та ракету на Чорноморськ. Вибухи в місті пролунали о 23:02, 23:04 та 23:10, а ОВА підтвердила роботу ППО. О 23:15 Повітряні сили попередили про швидкісні засоби, звичайні та реактивні БпЛА, а о 23:21 в Одесі знову чули вибух. О 23:23 тривога повернулася на південь, проте о 23:26 її скасували для Одеського району. О 23:29 МВА повідомила про пошкодження інфраструктури. До кінця доби дрони фіксували через Тузловські лимани курсом на Вилкове, Катлабуг, Татарбунари та Сарату.

Вже 1 вересня о 00:07 Одеський район знову взяли під тривогу. З 00:08 до 00:44 повідомляли про рух БпЛА й реактивних БпЛА біля Затоки, Чорноморська, Болграда, Ізмаїла, Сергіївки, Балабанівки та Лиманки у бік Одеси. О 01:08 дали відбій для півдня, а о 01:18 — для центральних та північних районов. О 01:36 в Одеському районі знову залунала сирена, але о 01:45 тривогу скасували.

Наступна тривога в Одеському районі почалася о 02:09: о 02:15 в Одесі пролунав вибух, після чого Повітряні сили повідомили про реактивні БпЛА з моря. О 03:12 знову зафіксували реактивний БпЛА на Одесу, а о 03:14 у місті був вибух. О 03:34 для Одеського району дали відбій. О 05:05 тривогу оголошували в Роздільнянському, Подільському та Березівському районах, із відбоєм о 05:11. О 05:50 сирена знову залунала в Одеському районі. О 07:56 Повітряні сили попередили про реактивні БпЛА з моря на Одесу та Південне, а о 08:09 для Одеського району оголосили остаточний відбій.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 27 серпня Росія знову атакувала Одесу та область. Після удару пошкоджений багатоповеровий житловий будинок, а також навчальний заклад та критична інфраструктура. Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська завдали удару по терміналу "Нової пошти" на Одещині. Через влучання будівля зазнала часткового руйнування, після чого спалахнула пожежа. Вогонь уже загасили. За попередніми даними, люди не постраждали.