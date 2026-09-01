Ночной обстрел Одесской области: повреждены дома и Орловка

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Россия ночью подвергла Одесскую область массированной атаке с применением ракет и беспилотников. Под ударом оказались жилые дома, швейный цех, энергетическая и портовая инфраструктура. В Одесском районе возник пожар в жилом доме, один человек пострадал. Также был поврежден международный пункт пропуска "Орловка" на границе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Последствия атаки

Этой ночью Одесская область подверглась массированной комбинированной атаке со стороны России. В результате ударов повреждены два жилых дома и здание швейного цеха. В Одесском районе в одном из жилых домов возник пожар. В результате атаки пострадал один человек.

Пожарные тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Под ударом также оказалась портовая инфраструктура. Россия атаковала международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка" на границе с Румынией. Там также вспыхнул пожар.

Разрушения на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

Сотрудники ГСЧС оперативно локализовали возгорание. К ликвидации последствий российской атаки привлечено более 100 спасателей.

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Спасатели устраняют последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В настоящее время специалисты продолжают работать на местах ударов и устранять последствия обстрела.

Что известно об атаке

Вечером 31 августа в 20:37 тревогу объявили в Одесском районе, а в 20:40 — в Подольском, Березовском и Раздельнянском. Воздушные силы в 20:42 предупредили о реактивных БПЛА с моря, но уже в 20:45 для южных районов отбили тревогу. В 22:05 дроны снова зафиксировали в направлении Одессы. В 22:28 Воздушные силы сообщили о баражирующих боеприпасах "Бандероль", и в 22:29 в Одессе раздался взрыв. В течение следующих минут фиксировались реактивные БПЛА с севера, дроны с моря и реактивный дрон в районе Маяков. С 22:52 сообщили о скоростной цели, и в 22:57 в Одессе произошел очередной взрыв.

В дальнейшем сообщалось о группе "Бандероль" и ракете в направлении Черноморска. Взрывы в городе прогремели в 23:02, 23:04 и 23:10, а ОВА подтвердила работу ПВО. В 23:15 Воздушные силы предупредили о высокоскоростных средствах, обычных и реактивных БПЛА, а в 23:21 в Одессе снова раздался взрыв. В 23:23 тревога вернулась на юг, однако в 23:26 её отменили для Одесского района. В 23:29 МВА сообщила о повреждении инфраструктуры. До конца суток дроны фиксировали через Тузловские лиманы курс на Вилково, Катлабуг, Татарбунары и Сарату.

Уже 1 сентября в 00:07 для Одесского района вновь была объявлена тревога. С 00:08 до 00:44 поступали сообщения о движении БПЛА и реактивных БПЛА в районе Затоки, Черноморска, Болграда, Измаила, Сергеевки, Балабановки и Лиманки в сторону Одессы. В 01:08 отбили тревогу для юга, а в 01:18 — для центральных и северных районов. В 01:36 в Одесском районе снова зазвучала сирена, но в 01:45 тревогу отменили.

Следующая тревога в Одесском районе началась в 02:09: в 02:15 в Одессе раздался взрыв, после чего Воздушные силы сообщили о реактивных БПЛА с моря. В 03:12 снова зафиксировали реактивный БПЛА, направляющийся на Одессу, а в 03:14 в городе прогремел взрыв. В 03:34 для Одесского района отбили тревогу. В 05:05 тревогу объявили в Раздельнянском, Подольском и Березовском районах, с отменой в 05:11. В 05:50 сирена снова зазвучала в Одесском районе. В 07:56 Воздушные силы предупредили о реактивных БПЛА, летящих с моря на Одессу и Южное, а в 08:09 для Одесского района объявили окончательный отбой.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 27 августа Россия вновь атаковала Одессу и область. В результате удара поврежден многоэтажный жилой дом, а также учебное заведение и критически важная инфраструктура. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Одесской области. В результате попадания здание частично разрушилось, после чего вспыхнул пожар. Огонь уже потушили. По предварительным данным, люди не пострадали.