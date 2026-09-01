Пункт пропуску "Орлівка" призупинив роботу через удар РФ 1 вересня

Пункту пропуску "Орлівка". Фото: t.me/IzmailRDA

Росіяни в ніч на 1 вересня знову атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки тимчасово призупинено роботу одного з пунктів пропуску на кордоні з Румунією.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Ізмаїльської РДА.

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Що відомо про призупинку пункту пропуску "Орлівка"

Ізмаїльська РДА у своєму Telegram поінформувала, що цієї ночі російські окупанти здійснили повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району.

"У зв’язку з атакою пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу", — йдеться у повідомленні.

Пост Ізмаїльської РДА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 21 серпня росіяни атакували дронами міжнародний пункт пропуску "Табаки" на кордоні Одещини з Молдовою. Внаслідок влучань були пошкоджені будівлі та інші конструкції.

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Також ми писали, що в Одеській області ухвалили рішення змінити обмеження комендантської години для транзитного руху транспорту. Відтепер вона не буде діяти для всіх видів транспорту. Йдеться про ділянку від київської траси через об’їзну дорогу Одеси в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією.