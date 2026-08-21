Атака на пункт пропуску Табаки на Одещині: подробиці ДПСУ

Пошкоджений пункт пропуску на кордоні Молдови й Одещини. Фото: Одеська обласна військова адміністрація

У ніч проти 21 серпня російські безпілотники атакували міжнародний пункт пропуску "Табаки" на кордоні Одещини з Молдовою. Через кілька влучань пошкоджені будівлі та інші конструкції, тому оформлення людей і транспорту там наразі неможливе. Під час атаки обійшлося без постраждалих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в етері телемарафону Ми — Україна.

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Чим росіяни атакували "Табаки"

За словами Андрія Демченка, під час нічної атаки росіяни застосували безпілотники двох типів. На території пункту пропуску зафіксували кілька влучань, після яких інфраструктура зазнала пошкоджень.

"Удари були нанесені за допомогою безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" та "Гербера". Станом на зараз повноцінно здійснювати пропускні операції як осіб, так і транспорту неможливо", — розповів Андрій Демченко.

Через пошкодження потік людей та автомобілів перенаправили до сусідніх пунктів пропуску. Коли "Табаки" зможе повернутися до повноцінної роботи, речник ДПСУ не уточнив.

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Атака на "Табаки" стала не першим випадком за останні дні, коли російські безпілотники наближалися до прикордонної інфраструктури Одещини. За словами Андрія Демченка, під час попереднього обстрілу дрони впали неподалік ще одного пункту пропуску в районі Рені.

"Вчора, зокрема в межах Ренійського району, коли відбувалася атака, "Шахеди" також прилетіли неподалік ще одного пункту пропуску. Але, на щастя, знищення інфраструктури не відбулося і там пропускні операції продовжуються", — зазначив Андрій Демченко.

Жертв удалось уникнути

На момент ударів у пункті пропуску могли перебувати як працівники, так і люди, які прямували через кордон. Однак під час повітряної загрози оформлення завчасно зупинили. За словами речника ДПСУ, саме це допомогло уникнути постраждалих.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одеській області ухвалили рішення змінити обмеження комендантської години для транзитного руху транспорту. Відтепер вона не буде діяти для всіх видів транспорту. Йдеться про ділянку від київської траси через об’їзну дорогу Одеси в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російський ударний безпілотник вдень, 20 серпня, пошкодив ресторан в Одеському районі. Уламки після вибуху полетіли в людей, які в цей час перебували біля закладу. Четверо цивільних отримали поранення, усіх доправили до лікарні.