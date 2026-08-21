Атака на пункт пропуска "Табаки" на Одесчине: подробности от ГПСУ

Поврежденный контрольно-пропускной пункт на границе Молдовы и Одесской области. Фото: Одесская областная военная администрация

В ночь на 21 августа российские беспилотники атаковали международный пункт пропуска "Табаки" на границе Одесской области с Молдовой. В результате нескольких попаданий были повреждены здания и другие сооружения, поэтому оформление людей и транспорта там пока невозможно. Во время атаки обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона Ми — Україна.

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Чем россияне атаковали «Табаки»

По словам Андрея Демченко, во время ночной атаки россияне применили беспилотники двух типов. На территории пункта пропуска зафиксировали несколько попаданий, после которых инфраструктура получила повреждения.

"Удары были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" и "Гербера". На данный момент полноценно осуществлять пропускные операции как лиц, так и транспорта невозможно", — рассказал Андрей Демченко.

Из-за повреждений поток людей и автомобилей перенаправили к соседним пунктам пропуска. Когда "Табаки" сможет вернуться к полноценной работе, пресс-секретарь ГПСУ не уточнил.

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Атаки на пункты пропуска в Одесской области

Атака на "Табаки" стала не первым случаем за последние дни, когда российские беспилотники приближались к пограничной инфраструктуре Одесской области. По словам Андрея Демченко, во время предыдущего обстрела дроны упали неподалеку от еще одного пункта пропуска в районе Рени.

"Вчера, в частности в пределах Ренийского района, когда происходила атака, "Шахеды" также прилетели неподалеку от еще одного пункта пропуска. Но, к счастью, инфраструктура не была уничтожена, и там пропускные операции продолжаются", — отметил Андрей Демченко.

Жертв удалось избежать

На момент ударов в пункте пропуска могли находиться как сотрудники, так и люди, направлявшиеся через границу. Однако во время воздушной угрозы оформление заблаговременно приостановили. По словам представителя ГПСУ, именно это помогло избежать пострадавших.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области приняли решение изменить ограничения комендантского часа для транзитного движения транспорта. Отныне она не будет действовать для всех видов транспорта. Речь идет об участке от Киевской трассы через объездную дорогу Одессы в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией.

Также Новини.LIVE писали, что российский ударный беспилотник днем 20 августа повредил ресторан в Одесском районе. Осколки после взрыва полетели в людей, которые в это время находились возле заведения. Четверо гражданских лиц получили ранения, всех доставили в больницу.