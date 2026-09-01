Пункт пропуска «Орловка» приостановил работу из-за удара со стороны РФ 1 сентября

Пункт пропуска "Орловка". Фото: t.me/IzmailRDA

Россияне в ночь на 1 сентября вновь атаковали Одесскую область. В результате вражеской атаки временно приостановлена работа одного из пунктов пропуска на границе с Румынией.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Измаильской РГА.

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Что известно о приостановке работы пункта пропуска "Орловка"

Измаильская РГА в своем Telegram сообщила, что этой ночью российские оккупанты совершили воздушное нападение на пограничную инфраструктуру Измаильского района.

"В связи с атакой пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу", — говорится в сообщении.

Пост Измаильской РГА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 21 августа россияне атаковали дронами международный пункт пропуска "Табаки" на границе Одесской области с Молдовой. В результате попаданий были повреждены здания и другие сооружения.

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Также мы писали, что в Одесской области приняли решение изменить ограничения комендантского часа для транзитного движения транспорта. Отныне он не будет действовать для всех видов транспорта. Речь идет об участке от Киевской трассы через объездную дорогу Одессы в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией.