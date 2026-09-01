Ночная атака РФ на Одессу: Одесская ТЭЦ повреждена в результате удара

Трубы теплоснабжения. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ночь на 1 сентября РФ подвергла Одессу и область массированной атаке с использованием ракет и дронов. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки имеются повреждения. В частности, повреждена Одесская ТЭЦ. Атака нанесла ущерб гражданским объектам города и области. Информацию уточняют соответствующие службы. Известно, что работы на объектах продолжаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Нафтогаз.

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Сообщение об атаке. Фото: скриншот из Telegram

Поврежденное оборудование

Россия атаковала Одесскую ТЭЦ Группы "Нафтогаз" ракетами и ударными дронами. В результате атаки повреждена часть основного и вспомогательного оборудования теплоэлектроцентрали. В настоящее время на объекте продолжается разбор завалов. По завершении этих работ специалисты проведут полную оценку состояния ТЭЦ. Также будут определяться масштабы повреждений и последствия российского удара.

В Группе "Нафтогаз" отметили, что координируют дальнейшие действия с ответственными службами и местными властями.

Атака на Одесскую область

В результате ночной атаки на Одесскую область повреждены жилые дома, здание швейного цеха и портовая инфраструктура. В Одесском районе в одном из домов возник пожар. Один человек пострадал. Также российские войска атаковали международный пункт пропуска «Орловка» для паромного сообщения с Румынией. На территории пункта пропуска вспыхнул пожар.

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К ликвидации последствий ударов привлекли более 100 спасателей. Сотрудники ГСЧС локализовали возгорание и продолжают работать на местах атаки.

Тариф на тепло в Одессе

В прошлом году жители Одессы платили за тепло около 1813 гривен за 1 Гкал. Для домов без общедомового счетчика начисления составляли около 30,7 гривны за квадратный метр отапливаемой площади.

На данный момент о повышении тарифа на отопление для населения в Одессе не сообщалось. Поэтому, если стоимость услуги не будет пересмотрена, в мае 2026 года одесситы, вероятно, будут платить за теплоснабжение по прошлогоднему тарифу — около 1813 гривен за 1 Гкал. Фактическая сумма в счете будет зависеть от объемов потребления и наличия домового счетчика.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 22 августа российские войска в ходе массированной атаки нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. Значительные повреждения получили несколько объектов ДТЭК. Из-за последствий обстрела наблюдаются перебои в работе критически важной инфраструктуры. Некоторые районы сейчас остаются без воды.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Одесской области. В результате попадания здание частично разрушилось, после чего вспыхнул пожар. Огонь уже потушили. По предварительным данным, люди не пострадали.