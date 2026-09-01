Чому РФ атакує Одесу: морська блокада та особливості ППО

Винищувач РФ в небі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія продовжує бити по Одесі та області, використовуючи різні види озброєння. Удари пов’язані не лише з терором, а й зі спробами впливати на роботу українських портів. Ворог використовує Чорне море для атак, змушуючи Україну посилювати захист узбережжя.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVЕ.

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Росія прагне блокади

Одеса залишається важливою ціллю для російських військових через її роль у морському експорті України. Водночас противник не має можливості провести повноцінну морську блокаду, тому намагається тиснути ударами по портовій та іншій інфраструктурі.

"Російські військові продовжують свої спроби щодо створення умов морської блокади. Ті завдання, які російський диктатор поставив перед своїми військовими в Чорному морі наприкінці минулого року, вони намагаються в будь-який спосіб реалізувати", — зауважив Дмитро Плетенчук.

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, пряме блокування моря для Росії залишається складним завданням. Тому одним зі способів тиску стають ракетні та дронові удари.

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"Враховуючи те, що справжню морську блокаду вони не можуть провести, все, що їм залишається, — це наносити удари. Переоцінити важливість морського експорту для України досить складно", — додав речник.

Атаки з моря

Під час останньої атаки російські війська знову активно використовували морський напрямок. Звідти запускали ударні дрони та боєприпаси, зокрема "Бандероль". Такий спосіб атак дає противнику певні переваги через особливості польоту над водою.

"Деякі види боєприпасів більш ефективні якраз, якщо їх використовувати на поверхні води. Там не треба оминати рельєф, можна розвивати швидкість", — розповів речник ВМС.

Ще одним фактором є близькість окупованого Криму до Одещини. Через це російське озброєння може швидше досягати регіону, а часу на реагування залишається менше.

"Плюс з Криму підлітний час менший. Тому традиційно атаки на Одещину відбуваються саме з цього напрямку", — додав він.

Захист ускладнює море

Для української ППО атаки з боку моря мають свої особливості. Військовим доводиться враховувати не лише напрямок польоту цілей, а й умови роботи безпосередньо над водою.

"З моря відбивати атаки складніше. З одного боку, у тебе ніби чистий обрій, а з іншого боку, в море підтягувати засоби ППО складніше набагато", — заявив Плетенчук.

Окремою проблемою залишається нестабільність морської поверхні. Військові, які працюють із катерів, мають враховувати хитавицю та інші умови, яких немає під час роботи на суші.

"Море — це ж таки не суходіл, немає такої стабільності. В будь-якому разі є хитавиця. І, звісно, такі атаки з моря відбивати складніше", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Росія б’є з Криму

За словами Плетенчука, значна частина засобів ураження, які використовуються проти Одещини, запускається з території окупованого Криму. Водночас військові фіксують випадки знищення ворожих цілей, зокрема реактивних засобів.

"Є багато випадків збиття, зокрема і щодо реактивних засобів є такі. Але тим не менш росіяни намагаються змінювати підходи на цьому напрямку", — зауважив він.

Плетенчук вважає, що зміна тактики пов’язана з відсутністю реальних успіхів Росії на морі. Тому противник дедалі більше покладається на удари по українських містах та інфраструктурі.

Росія береже кораблі

Окремо Плетенчук пояснив, чому російські кораблі рідше виходять у море для запуску ракет. За його словами, Росія має обмежену кількість носіїв у Чорному морі й намагається не наражати їх на додаткову небезпеку.

"Наразі вже максимальна кількість носіїв в строю дорівнює п’яти. Це три надводних кораблі і два підводні човни", — додав речник Військово-морських сил ЗСУ.

Ризики запуску ракет

Попри можливість виходу в море, російські кораблі залишаються в пункті базування Новоросійськ. Частину ракет противник запускає безпосередньо звідти, що, за словами військового, теж створює ризики для самих росіян.

"Вони фактично використовують ракети з конвеєра в більшості випадків. І робити пуски в пункті базування небезпечно, в першу чергу через те, що може бути нештатне спрацювання", — заявив Плетенчук.

Водночас російські війська продовжують використовувати авіацію та розвідувальні дрони над Чорним і Азовським морями. Ця активність залишається високою.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія не відмовляється від планів продовжувати війну та може прагнути захопити нові українські території. Серед них може бути й Одещина, яка має стратегічне значення для України. Водночас тиск на регіон уже позначається на роботі портів і морському експорту. Ситуація залишається важливою не лише для України, а й для інших країн.

Також Новини.LIVE писали, що Одещина, як і Київ та інші регіони України, продовжує жити під загрозою тривалих повітряних атак. Росіяни застосовують різні засоби ураження та намагаються виснажити українську ППО. Водночас метою ворога є не лише руйнування інфраструктури, а й постійний психологічний тиск на людей.