Логістика РФ до Криму зруйнована: ЗСУ б'ють по Чонгару

Чонгарський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

Один із головних маршрутів, через який Росія забезпечує свої війська в окупованому Криму, залишається під ударами ЗСУ. Йдеться про район Чонгара, який від початку повномасштабної війни має важливе значення для перекидання техніки, боєприпасів і пального на південь України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речника Української добровольчої армії Сергія Братчука в етері телемарафону "Ми — Україна".

Удари по Чонгарському мосту

Сергій Братчук нагадав, що перший гучний удар по Чонгару Україна завдала ще у 2023 році. Тоді для цього використовували західні ракети, яких було небагато. За його словами, зараз ситуація змінилася, а можливостей для таких операцій стало більше.

"У 2023 році перший удар по Чонгару був завданий ракетами іноземного виробництва. Це була дорога зброя і її було небагато. Сьогодні ми бачимо, що по Чонгару фактично регулярно проводяться відповідні операції", — сказав речник.

Атака на логістику російських військ

Братчук зазначив, що Чонгар — це лише один із напрямків. Україна також атакує об'єкти, які забезпечують російську армію паливом, боєприпасами та іншими ресурсами. За його словами, під ударами опиняються залізничні вузли, нафтобази, склади та підприємства, які працюють на військові потреби Росії.

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"Якщо ми говоримо про логістику, то в полі зору перебувають залізнична інфраструктура, нафтопереробні заводи, нафтобази та інші об'єкти. Ця робота продовжується системно і вона напряму пов'язана з подіями на фронті", — додав Сергій Братчук.

Він додає, що сьогодні Україна має значно більше можливостей для ударів по цілях далеко від лінії фронту. Значну роль у цьому відіграють українські безпілотники.

"Сьогодні вже нікого не дивує відстань у півтори або навіть дві тисячі кілометрів, на які можуть долітати українські дрони. Це результат розвитку наших технологій і нашого виробництва", — додав речник.

За словами Братчука, удари по логістиці залишатимуться одним із головних напрямків роботи Сил оборони, оскільки саме через такі маршрути Росія забезпечує свої війська в окупованому Криму та на півдні України.

Раніше Новини.LIVE писали, що після ударів по логістичних маршрутах російські війська змінили напрямки постачання. Частину трафіку вони перекинули в район Армянська, намагаючись зменшити ризики нових уражень. Однак ці маршрути також залишаються вразливими, оскільки проходять через низку мостів і технічних переправ.

Також Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок регулярних атак на російські нафтопереробні заводи в окупованому Криму та деяких регіонах РФ уже почався дефіцит бензину. Головними цілями для наших захисників стали російські підприємства нафтопереробки, військові заводи та важливі логістичні вузли.