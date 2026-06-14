Логистика из РФ в Крым разрушена: ВСУ наносят удары по Чонгару

Чонгарский мост. Фото иллюстративное: российские СМИ

Один из главных маршрутов, по которому Россия снабжает свои войска в оккупированном Крыму, по-прежнему подвергается ударам ВСУ. Речь идет о районе Чонгара, который с начала полномасштабной войны играет важную роль в переброске техники, боеприпасов и топлива на юг Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука в эфире телемарафона "Мы — Украина".

Удары по Чонгарскому мосту

Сергей Братчук напомнил, что первый громкий удар по Чонгару Украина нанесла еще в 2023 году. Тогда для этого использовали западные ракеты, которых было немного. По его словам, сейчас ситуация изменилась, а возможностей для таких операций стало больше.

"В 2023 году первый удар по Чонгару был нанесен ракетами иностранного производства. Это было дорогое оружие, и его было немного. Сегодня мы видим, что по Чонгару фактически регулярно проводятся соответствующие операции", — сказал спикер.

Атака на логистику российских войск

Братчук отметил, что Чонгар — это лишь одно из направлений. Украина также атакует объекты, которые обеспечивают российскую армию топливом, боеприпасами и другими ресурсами. По его словам, под ударами оказываются железнодорожные узлы, нефтебазы, склады и предприятия, работающие на военные нужды России.

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"Если мы говорим о логистике, то в поле зрения находятся железнодорожная инфраструктура, нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и другие объекты. Эта работа продолжается системно и напрямую связана с событиями на фронте", — добавил Сергей Братчук.

Он отмечает, что сегодня у Украины гораздо больше возможностей для нанесения ударов по целям вдали от линии фронта. Значительную роль в этом играют украинские беспилотники.

"Сегодня уже никого не удивляет расстояние в полторы или даже две тысячи километров, на которое могут долететь украинские дроны. Это результат развития наших технологий и нашего производства", — добавил спикер.

По словам Братчука, удары по логистике останутся одним из главных направлений работы Сил обороны, поскольку именно через такие маршруты Россия снабжает свои войска в оккупированном Крыму и на юге Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что после ударов по логистическим маршрутам российские войска изменили направления поставок. Часть трафика они перебросили в район Армянска, пытаясь уменьшить риски новых поражений. Однако эти маршруты также остаются уязвимыми, поскольку проходят через ряд мостов и технических переправ.

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате регулярных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в оккупированном Крыму и некоторых регионах РФ уже начался дефицит бензина. Главными целями для наших защитников стали российские нефтеперерабатывающие предприятия, военные заводы и важные логистические узлы.