Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Логистика из РФ в Крым нарушена: ВСУ наносят удары по Чонгару

Логистика из РФ в Крым нарушена: ВСУ наносят удары по Чонгару

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 11:36
Логистика из РФ в Крым разрушена: ВСУ наносят удары по Чонгару
Чонгарский мост. Фото иллюстративное: российские СМИ

Один из главных маршрутов, по которому Россия снабжает свои войска в оккупированном Крыму, по-прежнему подвергается ударам ВСУ. Речь идет о районе Чонгара, который с начала полномасштабной войны играет важную роль в переброске техники, боеприпасов и топлива на юг Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука в эфире телемарафона "Мы — Украина".

Удары по Чонгарскому мосту

Сергей Братчук напомнил, что первый громкий удар по Чонгару Украина нанесла еще в 2023 году. Тогда для этого использовали западные ракеты, которых было немного. По его словам, сейчас ситуация изменилась, а возможностей для таких операций стало больше.

"В 2023 году первый удар по Чонгару был нанесен ракетами иностранного производства. Это было дорогое оружие, и его было немного. Сегодня мы видим, что по Чонгару фактически регулярно проводятся соответствующие операции", — сказал спикер.

Атака на логистику российских войск

Братчук отметил, что Чонгар — это лишь одно из направлений. Украина также атакует объекты, которые обеспечивают российскую армию топливом, боеприпасами и другими ресурсами. По его словам, под ударами оказываются железнодорожные узлы, нефтебазы, склады и предприятия, работающие на военные нужды России.

Читайте также:

"Если мы говорим о логистике, то в поле зрения находятся железнодорожная инфраструктура, нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и другие объекты. Эта работа продолжается системно и напрямую связана с событиями на фронте", — добавил Сергей Братчук.

Он отмечает, что сегодня у Украины гораздо больше возможностей для нанесения ударов по целям вдали от линии фронта. Значительную роль в этом играют украинские беспилотники.

"Сегодня уже никого не удивляет расстояние в полторы или даже две тысячи километров, на которое могут долететь украинские дроны. Это результат развития наших технологий и нашего производства", — добавил спикер.

По словам Братчука, удары по логистике останутся одним из главных направлений работы Сил обороны, поскольку именно через такие маршруты Россия снабжает свои войска в оккупированном Крыму и на юге Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что после ударов по логистическим маршрутам российские войска изменили направления поставок. Часть трафика они перебросили в район Армянска, пытаясь уменьшить риски новых поражений. Однако эти маршруты также остаются уязвимыми, поскольку проходят через ряд мостов и технических переправ.

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате регулярных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в оккупированном Крыму и некоторых регионах РФ уже начался дефицит бензина. Главными целями для наших защитников стали российские нефтеперерабатывающие предприятия, военные заводы и важные логистические узлы.

Крым Новости Одессы Чонгарский мост
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации