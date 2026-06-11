Крим у логістичній пастці: удари ЗСУ по мостах посилюються

Чонгарський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

Удари по мостах і шляхопроводах на півдні України дедалі більше ускладнюють логістику російських військ. Особлива увага прикута до маршрутів, які з'єднують окупований Крим із захопленими територіями Херсонської області. Найближчі тижні покажуть, наскільки серйозними стануть наслідки для окупантів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Удари по Чонгару

На Запорізькому напрямку тривають активні бойові дії. Російські війська намагаються тиснути малими піхотними групами, але водночас стикаються з ускладненням логістики на південних окупованих територіях. Українські сили регулярно завдають ударів по маршрутах постачання, зокрема на Чонгарському напрямку. Це, за оцінками, поступово впливає на можливості ворога утримувати темп наступу.

"Кожного дня удари по логістиці тривають. Зокрема, по Чонгару працювали ті підрозділи, які сьогодні тримають оборону на Гуляйпільському напрямку. Вони добре розуміють, що потрібно робити для послаблення ворога на цьому напрямку", — зазначив Сергій Братчук.

Три пошкоджені мости

Після попередніх ударів по логістичних маршрутах російські війська частково змінили напрямки постачання. Частину трафіку вони перекинули в район Армянська, намагаючись зменшити ризики нових уражень. Однак ці маршрути також залишаються вразливими, оскільки проходять через низку мостів і технічних переправ. Ситуація там залишається динамічною.

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"На напрямку Армянська уражено три мости. Один із них проходить через Північно-Кримський канал. Саме сюди ворог перекинув частину свого трафіку після попередніх ударів по Чонгару", — повідомив речник УДА.

Обхідна логістика

Попри пошкодження інфраструктури, російські війська намагаються адаптуватися до умов. Вони можуть використовувати тимчасові рішення для перекидання техніки та вантажів. Серед таких варіантів — насипи, понтонні переправи або ремонт пошкоджених ділянок у швидкому режимі. Водночас кожне нове ураження ускладнює ці процеси.

"Ворог цілком може використовувати насипи або понтонні переправи. Географія цих локацій дозволяє це робити. Але завдання полягає не лише в ураженні мостів, а й у тому, щоб не дозволити росіянам відновити логістику", — пояснив Братчук.

Постійний тиск

Українська сторона продовжує працювати по логістичних маршрутах противника. Основна мета таких ударів — зменшення постачання боєприпасів, техніки та резервів. Це, у свою чергу, впливає на загальну боєздатність російських підрозділів на півдні. Військові наголошують, що такі дії мають бути системними.

"Дуже важливо не припиняти такі удари. Йдеться не лише про вже відомі маршрути, а й про інші логістичні напрямки. Якщо в нас буде достатньо можливостей, така робота має тривати постійно", — наголосив він.

Кримські переправи

Ключові транспортні маршрути між Кримом і окупованою частиною Херсонщини залишаються об’єктом уваги. Попри пошкодження, вони частково використовуються. Українська сторона продовжує моніторинг цих об’єктів і завдає по них ударів у разі потреби. Ситуація там залишається нестабільною.

"Сьогодні можна сказати, що ці маршрути швидше живі, ніж мертві. Але над цим ще потрібно працювати. Думаю, найближчими днями ми побачимо продовження цієї роботи", — зазначив речник УДА.

Дрони та удари

Окремо Братчук прокоментував засоби, які можуть використовуватися для ураження логістичних об’єктів. За його словами, сучасні безпілотні системи дозволяють завдавати точкових і відносно недорогих ударів. Це робить такі засоби ефективною альтернативою дорожчим видам озброєння. Деталі застосування залишаються непублічними.

"Такі технічні характеристики сьогодні дозволяють використовувати саме "Бегемота", а не ракети, які коштують набагато більше. Ефективність цих ударів допомагає реалізовувати завдання, які сьогодні стоять перед українськими силами", — сказав Братчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські далекобійні удари успішно руйнують логістику та військову машину Кремля. Внаслідок регулярних атак на російські нафтопереробні заводи в окупованому Криму та деяких регіонах РФ уже почався дефіцит бензину. На тлі колосальних втрат на фронті та економічних проблем Україна продовжує тиснути на агресора, щоб змусити його до реальних переговорів.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує нарощувати виробництво ракет і регулярно використовує нові боєприпаси для ударів по Україні. За даними української розвідки, щомісяця ворог випускає понад сотню балістичних та гіперзвукових снарядів. Аналіз уламків збитих цілей показує, що значна частина з них була виготовлена вже у 2026 році. Це свідчить про те, що вони не затримуються на складах і майже одразу потрапляють до арсеналу російської армії.