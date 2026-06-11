Крым в логистической ловушке: удары ВСУ по мостам усиливаются

Чонгарский мост. Фото иллюстративное: российские СМИ

Удары по мостам и путепроводам на юге Украины все больше затрудняют логистику российских войск. Особое внимание приковано к маршрутам, соединяющим оккупированный Крым с захваченными территориями Херсонской области. Ближайшие недели покажут, насколько серьезными станут последствия для оккупантов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Удары по Чонгару

На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия. Российские войска пытаются давить небольшими пехотными группами, но в то же время сталкиваются с затруднениями в логистике на южных оккупированных территориях. Украинские силы регулярно наносят удары по маршрутам снабжения, в частности на Чонгарском направлении. Это, по оценкам, постепенно влияет на возможности врага удерживать темп наступления.

"Каждый день удары по логистике продолжаются. В частности, по Чонгару работали те подразделения, которые сегодня держат оборону на Гуляйпольском направлении. Они хорошо понимают, что нужно делать для ослабления врага на этом направлении", — отметил Сергей Братчук.

Три поврежденных моста

После предыдущих ударов по логистическим маршрутам российские войска частично изменили направления снабжения. Часть трафика они перебросили в район Армянска, пытаясь уменьшить риски новых поражений. Однако эти маршруты также остаются уязвимыми, поскольку проходят через ряд мостов и технических переправ. Ситуация там остается динамичной.

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"На направлении Армянска поражено три моста. Один из них проходит через Северо-Крымский канал. Именно сюда враг перебросил часть своего трафика после предыдущих ударов по Чонгару", — сообщил представитель УДА.

Обходная логистика

Несмотря на повреждения инфраструктуры, российские войска пытаются адаптироваться к условиям. Они могут использовать временные решения для переброски техники и грузов. Среди таких вариантов — насыпи, понтонные переправы или ремонт поврежденных участков в ускоренном режиме. В то же время каждое новое поражение затрудняет эти процессы.

"Враг вполне может использовать насыпи или понтонные переправы. География этих локаций позволяет это делать. Но задача заключается не только в поражении мостов, но и в том, чтобы не позволить россиянам восстановить логистику", — пояснил Братчук.

Постоянное давление

Украинская сторона продолжает работать по логистическим маршрутам противника. Основная цель таких ударов — сокращение поставок боеприпасов, техники и резервов. Это, в свою очередь, влияет на общую боеспособность российских подразделений на юге. Военные подчеркивают, что такие действия должны быть системными.

"Очень важно не прекращать такие удары. Речь идет не только об уже известных маршрутах, но и о других логистических направлениях. Если у нас будет достаточно возможностей, такая работа должна продолжаться постоянно", — подчеркнул он.

Крымские переправы

Ключевые транспортные маршруты между Крымом и оккупированной частью Херсонской области остаются объектом внимания. Несмотря на повреждения, они частично используются. Украинская сторона продолжает мониторинг этих объектов и наносит по ним удары в случае необходимости. Ситуация там остается нестабильной.

"Сегодня можно сказать, что эти маршруты скорее живые, чем мертвые. Но над этим еще нужно работать. Думаю, в ближайшие дни мы увидим продолжение этой работы", — отметил спикер УДА.

Дроны и удары

Отдельно Братчук прокомментировал средства, которые могут использоваться для поражения логистических объектов. По его словам, современные беспилотные системы позволяют наносить точечные и относительно недорогие удары. Это делает такие средства эффективной альтернативой более дорогостоящим видам вооружения. Детали применения остаются непубличными.

"Такие технические характеристики сегодня позволяют использовать именно «Бегемота», а не ракеты, которые стоят гораздо дороже. Эффективность этих ударов помогает реализовывать задачи, которые сегодня стоят перед украинскими силами", — сказал Братчук.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские дальнобойные удары успешно разрушают логистику и военную машину Кремля. В результате регулярных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в оккупированном Крыму и некоторых регионах РФ уже начался дефицит бензина. На фоне колоссальных потерь на фронте и экономических проблем Украина продолжает давить на агрессора, чтобы заставить его к реальным переговорам.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает наращивать производство ракет и регулярно использует новые боеприпасы для ударов по Украине. По данным украинской разведки, ежемесячно враг выпускает более сотни баллистических и гиперзвуковых снарядов. Анализ обломков сбитых целей показывает, что значительная часть из них была изготовлена уже в 2026 году. Это свидетельствует о том, что они не задерживаются на складах и почти сразу попадают в арсенал российской армии.