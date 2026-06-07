Шлях до Криму під контролем: ССО вдарили по мосту біля Чонгару

Руйнування мосту. Фото: Новини.LIVE

Російські окупаційні ресурси повідомили про атаку безпілотників на міст поблизу Чонгару. Напередодні ЗСУ заявляли, що взяли під повітряний контроль частину маршруту Мелітополь — Чонгар, який загарбницька армія використовує для постачання військ у Криму та на південний фронт.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на 3-й полк ССО ім. Святослава Хороброго.

Удар по мосту

За інформацією підрозділу, безпілотники виявляють та уражають техніку противника, а також завдають ударів по елементах логістики. Водночас окупаційні джерела уже скаржаться, що через атаку безпілотників на міст поблизу Чонгару було тимчасово призупинено рух транспорту через Джанкой у напрямку адміністративного кордону з окупованим Кримом.

Наразі офіційного підтвердження щодо масштабу пошкоджень мосту поблизу Чонгару немає.

Чим важливий Чонгар для окупантів

Маршрут через Мелітополь, Джанкой і Чонгар має важливе значення для російської армії. Саме через Чонгарський перешийок проходить один із найкоротших сухопутних шляхів між окупованим Кримом та захопленими територіями півдня України.

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У лютому 2022 року російські війська використовували цей напрямок для наступу з Криму на Херсонську та Запорізьку області. Після захоплення частини південних територій маршрут залишився одним із головних каналів постачання особового складу, техніки, боєприпасів і пального.

Раніше в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE член РНБО та секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко розповів, що українські дрони перерізають зараз логістику до Криму. На його думку, прийде момент, коли Україна буде домінувати над своїми окупованими територіями, і Росія просто не зможе там пересуватися так само, як вона не може зараз розміщувати кораблі в окупованому Криму.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Кримський міст залишається одним із найбільш контрольованих об'єктів на окупованому півострові. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, українська сторона має достатньо інформації про те, що там відбувається, попри всі спроби росіян посилити безпеку. Він зазначив, що міст постійно перебуває в центрі уваги через значний потік людей та транспорту.

Крім цього Новини.LIVE інформували, що українські безпілотники завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму та на тимчасово захоплених територіях. Серед уражених цілей — корабель, системи ППО, залізнична інфраструктура, паливні запаси та енергетичні об'єкти.