Путь в Крым под контролем: ССО ударили по мосту возле Чонгара

Разрушение моста. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупационные ресурсы сообщили об атаке беспилотников на мост вблизи Чонгара. Накануне ВСУ заявляли, что взяли под воздушный контроль часть маршрута Мелитополь — Чонгар, который захватническая армия использует для снабжения войск в Крыму и на южный фронт.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на 3-й полк ССО им. Святослава Храброго.

Удар по мосту

По информации подразделения, беспилотники обнаруживают и поражают технику противника, а также наносят удары по элементам логистики. В то же время оккупационные источники уже жалуются, что из-за атаки беспилотников на мост вблизи Чонгара было временно приостановлено движение транспорта через Джанкой в направлении административной границы с оккупированным Крымом.

Сейчас официального подтверждения относительно масштаба повреждений моста вблизи Чонгара нет.

Чем важен Чонгар для оккупантов

Маршрут через Мелитополь, Джанкой и Чонгар имеет важное значение для российской армии. Именно через Чонгарский перешеек проходит один из самых коротких сухопутных путей между оккупированным Крымом и захваченными территориями юга Украины.

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В феврале 2022 года российские войска использовали это направление для наступления из Крыма на Херсонскую и Запорожскую области. После захвата части южных территорий маршрут остался одним из главных каналов поставки личного состава, техники, боеприпасов и горючего.

Ранее в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE член СНБО и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко рассказал, что украинские дроны перерезают сейчас логистику в Крым. По его мнению, придет момент, когда Украина будет доминировать над своими оккупированными территориями, и Россия просто не сможет там передвигаться так же, как она не может сейчас размещать корабли в оккупированном Крыму.

Также Новини.LIVE сообщали, что Крымский мост остается одним из самых контролируемых объектов на оккупированном полуострове. По словам представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, украинская сторона имеет достаточно информации о том, что там происходит, несмотря на все попытки россиян усилить безопасность. Он отметил, что мост постоянно находится в центре внимания из-за значительного потока людей и транспорта.

Кроме этого Новини.LIVE информировали, что украинские беспилотники нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму и на временно захваченных территориях. Среди пораженных целей — корабль, системы ПВО, железнодорожная инфраструктура, топливные запасы и энергетические объекты.