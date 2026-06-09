Паливний колапс в РФ та Криму: Зеленський про атаки на НПЗ

Черги на АЗС в Криму. Фото: Кримський вітер

Українські далекобійні удари успішно руйнують логістику та військову машину Кремля. Внаслідок регулярних атак на російські нафтопереробні заводи в окупованому Криму та деяких регіонах РФ уже почався дефіцит бензину. На тлі колосальних втрат на фронті та економічних проблем Україна продовжує тиснути на агресора, щоб змусити його до реальних переговорів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Дефіцит у Криму

Україна суттєво наростила свої можливості для нанесення точних далекобійних ударів по ворожих об'єктах. Головними цілями для наших захисників стали російські підприємства нафтопереробки, військові заводи та важливі логістичні вузли. Результати цієї системної роботи вже чітко відчувають цивільні росіяни та окупанти на загарбаних територіях. Через постійні руйнування інфраструктури ворог втрачає стабільне забезпечення пального та зв'язку в тилу.

"Українські позиції на фронті сильні. Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво. У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місяцями немає нормального зв'язку", — повідомив Володимир Зеленський.

Тиск на Кремль

Ситуацію для керівництва Росії суттєво ускладнюють і колосальні втрати особового складу на полі бою. Окупаційна армія щодня виснажується, а її військовий бюджет стрімко порожніє через затяжні бойові дії. Подальше руйнування економічного потенціалу агресора має остаточно позбавити Москву ілюзій щодо можливості отримати вигоду з цієї війни. Україна спільно з партнерами планує лише нарощувати оборонний та політичний вплив на ворога.

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"Росія втрачає щомісяця більше, ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важко пораненими. Російський бюджет спробуйний. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек", — зауважив Глава держави.

Пастка для авіації

Ще однією проблемою для російських військ у Криму стає паливо для авіації. Після ударів по нафтобазах і складах окупантам доводиться перебудовувати маршрути постачання. Додаткові труднощі створює й географія самого півострова, адже кількість шляхів доставки ресурсів обмежена. Це особливо важливо для літаків, які потребують значних обсягів пального для виконання бойових завдань.

Будь-які перебої з паливом суттєво впливають не лише на логістичний транспорт, а й на загальні бойові можливості ворожих військ. Зменшення цих спроможностей позитивно впливає на перебіг бойових дій на лінії фронту. Поки що говорити про повне припинення польотів ворожих літаків зарано, однак серйозні додаткові труднощі для окупантів уже виникають, і з часом вони лише загострюватимуться.

Як повідомляли Новини.LIVE, удари по ключових переправах на окупованому півдні можуть створювати дедалі більше проблем для російської армії. Через пошкодження важливих маршрутів окупантам доводиться шукати довші шляхи для перекидання техніки та вантажів. Це збільшує витрати часу, пального та навантаження на логістику.

Також Новини.LIVE писали, що Кримський міст і прилегла акваторія залишаються одними з найважливіших об'єктів для російських сил на окупованому півострові. Для їхньої охорони РФ залучає кораблі та постійні патрулі, однак ситуація в районі залишається напруженою. Українські військові уважно стежать за тим, що відбувається біля мосту та в морі. Водночас росіянам доводиться шукати нові способи контролю над акваторією після втрат своїх плавзасобів.