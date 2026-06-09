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Главная Одесса Топливный коллапс в РФ и Крыму: Зеленский об атаках на НПЗ

Топливный коллапс в РФ и Крыму: Зеленский об атаках на НПЗ

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Дата публикации 9 июня 2026 15:09
Топливный коллапс в РФ и Крыму: Зеленский об атаках на НПЗ
Очереди на АЗС в Крыму. Фото: Крымский ветер

Украинские дальнобойные удары успешно разрушают логистику и военную машину Кремля. Вследствие регулярных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в оккупированном Крыму и некоторых регионах РФ уже начался дефицит бензина. На фоне колоссальных потерь на фронте и экономических проблем Украина продолжает давить на агрессора, чтобы заставить его к реальным переговорам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Дефицит в Крыму

Украина существенно нарастила свои возможности для нанесения точных дальнобойных ударов по вражеским объектам. Главными целями для наших защитников стали российские предприятия нефтепереработки, военные заводы и важные логистические узлы. Результаты этой системной работы уже четко ощущают гражданские россияне и оккупанты на захваченных территориях. Из-за постоянных разрушений инфраструктуры враг теряет стабильное обеспечение горючего и связи в тылу.

"Украинские позиции на фронте сильные. Сильно и наше дальнобойное влияние на российскую логистику, на российскую нефтепереработку, на российское военное производство. Во временно оккупированном Крыму и в части регионов России уже дефицит бензина и месяцами нет нормальной связи", — сообщил Владимир Зеленский.

Давление на Кремль

Ситуацию для руководства России существенно усложняют и колоссальные потери личного состава на поле боя. Оккупационная армия ежедневно истощается, а ее военный бюджет стремительно пустеет из-за затяжных боевых действий. Дальнейшее разрушение экономического потенциала агрессора должно окончательно лишить Москву иллюзий относительно возможности извлечь выгоду из этой войны. Украина совместно с партнерами планирует только наращивать оборонное и политическое влияние на врага.

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"Россия теряет ежемесячно более 30 тысяч своих солдат убитыми и тяжело ранеными. Российский бюджет попробовать. Надо давить дальше и вывести Россию на дипломатический трек", — отметил Глава государства.

Ловушка для авиации

Еще одной проблемой для российских войск в Крыму становится топливо для авиации. После ударов по нефтебазам и складам оккупантам приходится перестраивать маршруты поставок. Дополнительные трудности создает и география самого полуострова, ведь количество путей доставки ресурсов ограничено. Это особенно важно для самолетов, которые нуждаются в значительных объемах горючего для выполнения боевых задач.

Любые перебои с топливом существенно влияют не только на логистический транспорт, но и на общие боевые возможности вражеских войск. Уменьшение этих возможностей положительно влияет на ход боевых действий на линии фронта. Пока говорить о полном прекращении полетов вражеских самолетов рано, однако серьезные дополнительные трудности для оккупантов уже возникают, и со временем они будут только обостряться.

Как сообщали Новини.LIVE, удары по ключевым переправам на оккупированном юге могут создавать все больше проблем для российской армии. Из-за повреждения важных маршрутов оккупантам приходится искать более длинные пути для переброски техники и грузов. Это увеличивает затраты времени, топлива и нагрузку на логистику.

Также Новини.LIVE писали, что Крымский мост и прилегающая акватория остаются одними из важнейших объектов для российских сил на оккупированном полуострове. Для их охраны РФ привлекает корабли и постоянные патрули, однако ситуация в районе остается напряженной. Украинские военные внимательно следят за тем, что происходит возле моста и в море. В то же время россиянам приходится искать новые способы контроля над акваторией после потерь своих плавсредств.

Владимир Зеленский Крым топливо
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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